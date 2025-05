Nicole Kidman mrzí nízky počet filmových hitov režírovaných ženami

Paríž 20. mája (TASR) - Austrálska herečka Nicole Kidmanová v vyjadrila ľútosť nad „neuveriteľne nízkym“ počtom filmových hitov, ktoré nakrútili režisérky. Napriek tomu, že sa snaží podporovať a mentorovať projekty vedené ženami, počet filmov, ktoré nakrútili ženy, je medzi najziskovejšími snímkami „neuveriteľne nízky“.



Kidmanová si v nedeľu prevzala cenu Women in Motion (Ženy v pohybe) na francúzskom Filmovom festivale v Cannes. Oceňujú sa ňou osobnosti, ktoré „presadzujú úlohu žien vo filme a v spoločnosti“, uviedli organizátori.



Kidmanová (57) sa v roku 2017 zaviazala, že bude aspoň raz za 18 mesiacov spolupracovať s režisérkou. Oscarová herečka podľa tlačovej agentúry AFP potvrdila, že od svojho prísľubu spred ôsmich rokov pracovala s 27 režisérkami.



Len sedem z 22 filmov v hlavnej súťaži tohtoročného festivalu v Cannes režírovali ženy. Kidmanová pochválila kritikmi favorizovanú drámu „In die Sonne schauen“ (Pri pohľade do slnka) nemeckej režisérky Masche Schilinskej o viacgeneračnej traume žien na farme.



„To, že tento film zarezonoval na svetovej scéne, je fantastické," zhodnotila Kidmanová.



Hoci vylúčila, že by niekedy vytvorila vlastný scenár, prezradila, že sa často v noci budí, aby písala. „Je to veľmi zrelý čas na to, aby sa niečo stalo, pretože ste v takomto mierne vzdialenom stave od reality. Zobudím sa a niečo napíšem, či už je to sen alebo niečo, čo mi koluje v mysli,“ povedala.