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Nicušor Dan podpisom zákona vyhlásil rok 2026 za Rok USA v Rumunsku

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Rumunský prezident Nicušor Dan. Foto: TASR/AP

Verejnoprávny rozhlas a televízia môžu vysielať tematické programy vytvorené pri príležitosti Roka USA v Rumunsku, dodala agentúra Agerpres.

Autor TASR
Bukurešť 20. júla (TASR) - Rumunský prezident Nicušor Dan v pondelok podpísal zákon, ktorým je rok 2026 vyhlásený za Rok Spojených štátov amerických v Rumunsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Agerpres.

Zákon podľa rumunskej tlačovej agentúry umožňuje organizovanie podujatí, ktorých cieľom je posilnenie rumunsko-amerického strategického partnerstva a opätovné potvrdenie záväzku krajiny voči hodnotám slobodného sveta, slobode prejavu a skutočnej demokracii.

Ústredné a miestne orgány môžu v rámci schválených prostriedkov z rozpočtov organizovať alebo podporovať konferencie, verejné diskusie, kultúrne, akademické alebo vzdelávacie podujatia venované americkej histórii a hodnotám, ako aj iniciatívy v oblasti verejnej diplomacie a komunikácie medzi Rumunskom a USA.

Verejnoprávny rozhlas a televízia môžu vysielať tematické programy vytvorené pri príležitosti Roka USA v Rumunsku, dodala agentúra Agerpres.

Dan podpísal zákon len niekoľko dní po tom, ako sa vo štvrtok zúčastnil na otvorení výstavy „USA-Rumunsko. História, diplomacia a cesta k demokracii“ v Národnom historickom múzeu Rumunska. Výstava je venovaná 250. výročiu prijatia Deklarácie nezávislosti Spojených štátov. Dan pri jej otvorení povedal, že podpora zo strany Spojených štátov bola pre jeho krajinu kľúčová v mnohých okamihoch.
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