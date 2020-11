HOAX: Nie je pravda, že v Rusku klesá počet nových prípadov COVID-19

Bratislava 9. novembra (TASR) - Na slovenskom Facebooku sa koncom októbra rozšírilo tvrdenie, podľa ktorého vraj v Rusku klesá počet nových prípadov ochorenia COVID-19. Nie je to pravda. Od druhej polovice septembra Rusko zaznamenáva druhú vlnu ochorenia a nárast denných prírastkov nových prípadov aj počtov úmrtí na COVID-19. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Viac ako 3700 ľudí zdieľalo príspevok publikovaný 26. októbra 2020, podľa ktorého je situácia v Rusku plne pod kontrolou prezidenta Vladimira Putina. Ten mal podľa príspevku oznámiť, že v Rusku počet nových prípadov nerastie, ale naopak klesá.



Agentúra AFP však nenašla žiadne Putinovo verejné vyhlásenie o tom, že by počet nových prípadov rapídne klesal. Na overenie tím AFP fakty použil online vyhľadávanie jeho verejných vyhlásení a tiež hľadal v Putinových verejných vystúpeniach za mesiac október a prepisoch z rokovaní s vládnymi predstaviteľmi, ktoré sú dostupné na stránke Kremľa.



Naopak, oficiálne dáta ukázali, že nové prípady v Rusku stúpajú. Na základe dát AFP z oficiálnych zdrojov, 26. októbra 2020, teda v deň, kedy bol uvedený facebookový príspevok publikovaný, Rusko zaznamenalo 17.347 nových prípadov a 219 obetí ochorenia COVID-19.



Podľa údajov monitorovacieho centra Univerzity Johnsa Hopkinsa Rusko od začiatku pandémie zaznamenalo už viac ako 1,7 milióna prípadov ochorenia COVID-19 a viac ako 29.000 úmrtí.



Po tvrdých jarných opatreniach a uzavretí ekonomiky sa situácia v Rusku počas leta upokojila. Interaktívny graf z dielne portálu Moscow Times ukazuje, že počty nových prípadov klesli na úroveň okolo 5000 denne. Od polovice septembra však nové prípady začali znovu pribúdať so zrýchľujúcou sa tendenciou - podobne ako v iných krajinách v Európe a po celom svete.



Napriek tomu, že v ruských regiónoch mimo veľkomiest ako Moskva a Petrohrad sa plnia nemocnice a pribúdajú obete, prezident Putin zatiaľ odmieta zavedenie celoplošného lockdownu.



Od 30. októbra pribúda v Rusku každý deň viac ako 18.000 nových prípadov a posledné štyri dni po sebe počet nakazených prevyšuje 20.000.



Podľa najnovších oficiálnych údajov, ktoré 9. novembra ráno zverejnila agentúra TASS, pribudlo za posledných 24 hodín v krajine 21.798 nových prípadov nákazy, čo je najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie. Celkovo už v Rusku zaznamenali 1.796.1321 prípadov nákazy, z ktorých je aktívnych 430.198. Za posledných 24 hodín pribudlo v krajine aj 256 nových súvisiacich úmrtí.