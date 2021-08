Niedzielski: Ako prvé uzavrieme regióny s nízkou zaočkovanosťou

Varšava 4. augusta (TASR) - Ak bude poľská vláda nútená znova zaviesť obmedzenia súvisiace s koronavírusom, ako prvé prídu na rad regióny s najnižšou zaočkovanosťou. V stredu to uviedol tamojší minister zdravotníctva Adam Niedzielski, ktorého citovala agentúra PAP.



"Oblasti s nízkou úrovňou zaočkovanosti budú prvé, ktoré budú čeliť obmedzeniam pre zvýšené riziko prenosu koronavírusu," vyhlásil Niedzielski.



Medzi regióny s najnižším percentom zaočkovaných ľudí v súčasnosti patrí Varmsko-mazurské, Podleské, Lubelské ale aj Podkarpatské vojvodstvo, ktoré susedí so Slovenskom (Prešovským krajom).



Šéf rezortu zdravotníctva Adam Niedzielski oznámil, že poľská vláda pristúpi k obmedzeniam, ak denný prírastok počtu infikovaných prekročí v krajine hranicu 1000.



V stredu ráno Poľsko zaznamenalo 164 nových prípadov nákazy koronavírusom. Na vrchole tretej vlny pandémie denná infekcia pravidelne prekonávala hranicu 30.000, dodáva PAP.



Na otázku novinárov o type potenciálnych opatrení Niedzielski odpovedal, že Poľsko zavedie podobné obmedzenia ako počas predchádzajúcich lockdownov. To znamená obmedzenie prevádzky reštaurácií, barov, kaviarní či nočných klubov, ako aj športových zariadení, kaderníctiev a kozmetických salónov, ale aj kín či divadiel.