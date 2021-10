Niedzielski: Pandémia v Poľsku exploduje, zvažujeme rázne opatrenia

Varšava 20. októbra (TASR) - Poľsko za posledné dva dni zažíva "explóziu pandémie" COVID-19 - počet nakazených koronavírusom sa každý týždeň zdvojnásobuje. Uviedol to v stredu minister zdravotníctva Adam Niedzielski, informovala agentúra PAP.



V utorok zaznamenali v Poľsku 85-percentný nárastu počtu infikovaných oproti údajom spred týždňa a v stredu až 100-percentný. V stredu ráno hlásili za uplynulých 24 hodín v Poľsku 5559 nových prípadov nákazy covidom a 75 súvisiacich úmrtí.



"Ak to bude pokračovať, táto situácia naruší všetky naše predpovede (o vývoji pandémie)," varoval Niedzielski na tlačovej konferencii v meste Legnica na juhozápade krajiny.



Viac ako tretinu denných prírastkov nakazených v rámci celej krajiny hlásia z dvoch zo 16 poľských vojvodstiev - Lubelského a Podleského ležiacich na východe Poľska, kde zároveň evidujú najnižšiu mieru zaočkovanosti. To sa prejavuje podľa slov ministra i na počte nových hospitalizácií - v Lubelskom vojvodstve je už pacientmi s covidom obsadených 700 lôžok.



Minister Niedzielski varoval, že ak bude tento trend pokračovať, vláda bude musieť prijať "rázne opatrenia". Dodal, že požiadal hlavný hygienický inšpektorát Sanepid, aby v najviac zasiahnutých regiónoch organizoval spoločné hliadky s políciou. Prísnejšej kontrole má podliehať i to, či ľudia dodržiavajú platné obmedzenia vrátane nosenia rúška vo verejnej doprave.