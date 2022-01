Niedzielski: Poľsko sprísni opatrenia, ak budú infikovaní pribúdať

Varšava 3. januára (TASR) – Poľská vláda v piatok alebo v stredu sprísni protipandemické opatrenia v prípade, ak bude počet ľudí infikovaných novým koronavírusom rásť podobne ako v uplynulých dňoch. Oznámil to v pondelok poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski, ktorého citovala agentúra PAP.



"Je pravdepodobné, že nové opatrenia sa budú týkať niektorých oblastí ekonomiky," uviedol Niedzielski pre súkromnú rozhlasovú stanicu RMF FM. Dodal, že v Poľsku pribudlo za uplynulých 24 hodín do pondelňajšieho rána 6422 nových prípadov nákazy, čo je o vyše 25 percent viac ako pred týždňom. Znepokojujúce je, že nakazených pribúda už tretí deň po sebe.



Na otázku, či by vláda mohla v reakcii na súčasnú situáciu zaviesť lockdown, Niedzielski odpovedal, že "ak miera zaočkovanosti dosiahla svoj vrchol, jediným opatrením, ktoré možno použiť, sú nové obmedzenia".



V súvislosti s variantom omikron Niedzielski povedal, že "nakaziť sa ním môže prakticky každý". "Nedať sa zaočkovať v tejto situácií znamená, že dotyčný sa nespráva dostatočne zodpovedne," uzavrel šéf rezortu zdravotníctva.



Počet hospitalizovaných s covidom v poľských nemocniciach narástol z nedeľňajších 19.135 na 19.493. Medzi nimi je aj 1880 pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. V Poľsku doposiaľ potvrdili 52 prípadov nákazy variantom omikron.



Rezort zdravotníctva na Twitteri informoval, že Poľsko disponuje celkovo 2834 pľúcnymi ventilátormi. Uviedol tiež, že ochorenie COVID-19 od začiatku pandémie prekonalo už vyše 3,5 milióna ľudí.



V približne 38-miliónovom Poľsku dosiaľ plne zaočkovali vyše 21 miliónov ľudí. Posilňovaciu dávku tam podali zhruba 6,7 miliónom osôb.