Niedzielski: Poľsko zažije plynulý prechod zo štvrtej vlny do piatej

Varšava 23. decembra (TASR) - Poľsko zažije "plynulý prechod" zo štvrtej vlny pandémie do piatej a spôsobí to šírenie nového variantu koronavírusu omikron, povedal v stredu minister zdravotníctva Adam Niedzielski. Citovala ho tlačová agentúra PAP.



Prípady hospitalizácie súvisiace s ochorením COVID-19 klesajú, ale Poľsko sa teraz pripravuje na problémy spôsobované omikronom, ktorý prvýkrát v krajine zistili 16. decembra.



"Najpravdepodobnejším scenárom je plynulý prechod zo štvrtej vlny, spôsobenej prevažne variantom delta, do piatej vlny súvisiacej s omikronom," uviedol Niedzielski pre súkromnú rozhlasovú stanicu RMF FM.



Dodal, že Poľsko teraz zaznamenáva "jasné znaky poklesu v počte nakazených", čomu ešte pomôže fakt, že v období troch týždňov – pred vianočnými sviatkami a po nich – bude vyučovanie žiakov prebiehať na diaľku.



Niedzielski však pripustil, že nový variant omikron je veľmi nákazlivý, a preto je pravdepodobné, že bude trvať od jeho prvého výskytu dva mesiace, a nie ako obvykle štyri mesiace, kým sa stane medzi obyvateľmi prevládajúcim.



"To znamená, že koncom januára pravdepodobne zaznamenáme zrýchlenie nákazy a začiatok piatej vlny – to už začne variant omikron prevládať a bude určovať priebeh piatej vlny," doplnil minister zdravotníctva.