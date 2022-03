Niekdajší vodca separatistov v Donbase označil ruskú inváziu za chybu

Londýn 29. marca (TASR) - Jeden z niekdajších vodcov proruských separatistov na výhode Ukrajiny Alexej Alexandrov považuje ruskú inváziu na Ukrajinu za chybu. Vyjadril sa tak v nedávnom rozhovore pre agentúru Reuters, ktorá ho v utorok označila za náznak toho, že Kremeľ nemôže rátať ani s podporou všetkých proruských separatistov na Ukrajine.



Alexandrov bol jedným z vodcov hnutia proruských separatistov, ktoré sa v roku 2014 zasadilo za odmietnutie ukrajinskej vlády a požadovalo vytvorenie autonómneho promoskovského územia v Donbase, v dôsledku čoho následne v tejto oblasti došlo ku konfliktu s ukrajinskými silami.



Reuters pripomína, že ruský prezident Vladimir Putin spustil 24. februára 2022 inváziu na Ukrajinu podľa vlastných slov čiastočne aj s cieľom ochrániť práve Donbas. Západné štáty však tvrdia, že išlo len o zámienku na začatie vojny.



"Toto všetko mohlo byť vyriešené skôr, najmä diplomatickými prostriedkami a snáď aj bez zbytočného použitia sily. To sa však nestalo a je to chyba všetkých strán," povedal Alexandrov.



Vďaka tomu, že Moskve sa s Kyjevom nepodarilo dosiahnuť dohodu, ktorá by Donbasu zaručila autonómiu, sa podľa Alexandrova stal začiatkom tohto roka ozbrojený konflikt už neodvratným.



Alexandrov tiež uviedol, že Moskva počas mnohých rokov nedokázala pochopiť, ako zaobchádzať s Ukrajinou, ktorej lídri však podľa jeho slov ničili identitu rusky hovoriacej menšiny na východe Ukrajiny. Kyjev takéto obvinenia popiera.



"Moskva reagovala vždy neskoro a nikdy situáciu nevedela (efektívne) riešiť... Bola to chyba a jej následky teraz žneme v podobe krvi a mnohých obetí na oboch stranách" povedal.



Kremeľ dosiaľ neodpovedal na žiadosť agentúry Reuters o reakciu na Alexandrovove slová.



Alexandrov v rozhovore tiež povedal, že po skončení tzv. aktívnej fázy konfliktu na Ukrajine bude z dlhodobého hľadiska budúcnosť Donbasu nejasná. Zároveň spochybnil, či má Rusko zdroje potrebné na to, aby ovládlo celú Ukrajinu.



Alexandrov patril ku skupine proruských speratistov, ktorí v roku 2014 vytvorili samozvanú Doneckú ľudovú republiku (DĽR). Bol vedúcim kancelárie tamojšieho predsedu parlamentu Andreja Purgina, ktorého však v roku 2015 pre nespresnené obvinenia z funkcie odvolali. Alexandrov zostal žiť na území ovládanom proruskými separatistami v Donbase, od roku 2015 však už nezastával nijakú úradnú či volenú funkciu.