Washington 31. mája (TASR) - Niekdajšia prvá dáma USA Rosalynn Carterová trpí demenciou. Oznámila to v utorok rodina Carterovcov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



"Žije ďalej šťastne doma so svojím manželom, užíva si jar v Plains (obci v štáte Georgia) a návštevy blízkych," uviedla rodina 95-ročnej Carterovej. Rodina Carterovcov zároveň vyjadrila nádej, že odhalením skutočnosti, že Rosalynn trpí demenciou, pomôže zmierniť stigmatizáciu tohto ochorenia. Rodina dodala, že sa k tejto informácii neplánuje viac vyjadrovať, a verejnosť poprosila o pochopenie.



Rosalynn Carterová je manželkou niekdajšieho prezidenta USA, 98-ročného Jimmyho Cartera, ktorý sa vo februári rozhodol prejsť – po sérii krátkych pobytov v nemocnici – do domácej paliatívnej starostlivosti.



Demokrat Jimmy Carter pôsobil v rokoch 1977 – 81 ako 39. prezident USA. Už v marci 2019 sa stal najdlhšie žijúcim prezidentom v dejinách USA. Predstihol vtedy exprezidenta Georgea H. W. Busha, ktorý zomrel v novembri 2018 vo veku 94 rokov a 171 dní.



Po tom, ako odišiel z Bieleho domu, založil Carter spoločne s manželkou Rosalynn v roku 1982 humanitárnu organizáciu Carterovo centrum, ktorá sa už vyše 40 rokov angažuje v aktivitách na podporu ľudských práv, pri riešení konfliktov, monitorovaní volieb a v zdravotníckej činnosti.



Carterovci sú manželmi už takmer 77 rokov, sú pritom vôbec najdlhšie zosobášeným prezidentským párom v dejinách USA.



Ich rodina uviedla, že Rosalynn Carterová strávila svoj dlhý verejný život obhajobou práv jednotlivcov, ako aj rodín postihnutých duševnými chorobami či ľudí, ktorí sa ako opatrovatelia starajú o svojich blízkych.