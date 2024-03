Niekdajšie vedenie Twitteru žaluje Muska za nevyplatenie odstupného

San Francisco 5. marca (TASR) - Niekdajší vedúci pracovníci spoločnosti Twitter zažalovali v pondelok miliardára Elona Muska za to, že im nevyplatil dovedna takmer 130 miliónov dolárov odstupného, na ktoré údajne mali nárok po tom, ako Musk prevzal Twitter a prepustil ich. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



"Musk si neplatí účty, verí, že pravidlá sa na neho nevzťahujú, a využíva svoje bohatstvo a moc na to, aby zatlačil každého, kto s ním nesúhlasí," uviedli v žalobe podanej na americkom federálnom súde v Kalifornii.



Medzi žalobcami figuruje napríklad bývalý generálny riaditeľ Twitteru, Parag Agrawal, ktorý požaduje 57,4 milióna dolárov, bývalý finančný riaditeľ tejto spoločnosti Ned Segal, ktorý žiada 44,5 milióna dolárov, alebo aj Vijaya Gaddeová, ktorá mala na Twitteri na starosti právne záležitosti a bezpečnosť. Musk ich prepustil koncom októbra 2022, a síce po tom, ako zavŕšil kontroverzné prevzatie Twitteru.



V žalobe sa uvádza aj to, že miliardár sa snažil zaistiť, aby vedúci pracovníci nemohli z Twitteru odísť pred jeho prevzatím, bezprostredne po ktorom ich sám prepustil. Žaloba sa v tomto smere odvoláva na nedávno vydanú a Muskom autorizovanú biografiu.



V jej texte sa ďalej píše, že títo poprední manažéri "primerane a dôrazne zastupovali záujmy verejných akcionárov spoločnosti Twitter" v čase, keď sa Musk pokúšal odstúpiť od dohody o jej kúpe, za čo im údajne miliardár sľúbil "doživotnú pomstu". Musk sa údajne rozhodol, že im odstupné nevyplatí a vymyslel si falošnú zámienku na ich prepustenie.



Kontroverzným prípadom predaja tejto sociálnej siete Muskovi sa svojho času zaoberal súd. Žalobu na magnáta podal samotný Twitter, ktorý sa mu takto snažil zabrániť, aby odstúpil od svojej pôvodnej ponuky. Musk sa totiž rozhodol Twitter kúpiť v apríli 2022 za 44 miliárd dolárov, avšak v júli 2022 dohodu označil za neplatnú s tým, že ho firma údajne zavádzala ohľadne počtu falošných účtov na sieti.



Po právnych ťahaniciach napokon spoločnosť odkúpil v októbri 2022 za pôvodne navrhovanú sumu, pričom bezprostredne po prevzatí sa vyhlásil za jej "výhradného riaditeľa" a drasticky znížil počet jej zamestnancov. Prepustil napríklad aj takzvaných moderátorov obsahu, ktorí odstraňovali nenávistné príspevky a povolil obnovenie viacerých dovtedy zakázaných účtov. Pre nárast obsahovo problematických príspevkov zaznamenal pokles inzercie, pričom ušlé príjmy sa snažil vykryť zavedením rôznych poplatkov. Twitter tiež neskôr premenoval na sociálnu sieť X.