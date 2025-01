Niekoľko pláží v Sydney uzatvorili, opäť na ne vyplavilo záhadné gule

Sydney 14. januára (TASR) — Austrálske úrady v utorok až do odvolania uzavreli deväť pláží v okolí Sydney po tom, čo na ne vyplavilo záhadné biele a sivé gule. Medzi uzavretými sú aj turistami vyhľadávané pláže v štvrtiach Manly a Dee Why, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúr DPA a AFP.



Miestne úrady uviedli, že na gule ich upozornil Úrad na ochranu životného prostredia (EPA) štátu Nový Južný Wales, ktorému pomáhajú pri odoberaní vzoriek.



Podobné záhadné objekty v tvare gule s veľkosťou golfových loptičiek vyplavilo v októbri minulého roka i na obľúbené sydneyské pláže Bondi a Coogee. Situácia sa zopakovala v decembri v oblasti pri letisku v Sydney.



Pôvodne sa predpokladalo, že gule tvorí decht, no úrady neskôr uviedli, že ich pôvod nebolo možné určiť. Vedci z Univerzity Nového Južného Walesu (UNSW) v Sydney zistili, že obsahovali zvyšky mastných kyselín, kuchynského oleja, liekov proti vysokému krvnému tlaku a veterinárnych liekov, ako aj baktérie a ľudské vlasy.