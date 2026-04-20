Pondelok 20. apríl 2026
Niekoľko staníc pražského metra uzavreli kvôli požiaru

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

K požiaru došlo pred 20.00 h.

Autor TASR
Praha 20. apríla (TASR) - Niekoľko staníc na linke B pražského metra v pondelok večer uzavreli hasiči pre požiar v areáli strelnice pri stanici Rajská zahrada. Uzávierka sa rozšírila aj na stanicu Černý most a neskôr až po Českomoravskú, píše TASR podľa správy serveru Novinky.cz.

„Zasahujeme pri požiari strelnice pod tubusom metra pri stanici Rajská Zahrada. Stanica Černý most je uzavretá,“ napísal pražský hasičský zbor v príspevku na sociálnej sieti X. K požiaru došlo pred 20.00 h.

„Od 20.08 h je zachovaná prevádzka medzi stanicami Zličín a Českomoravská. Medzi stanicami Českomoravská a Černý Most je prevádzka zastavená,“ uviedol pražský dopravný podnik. Termín obnovenia prevádzky nie je jasný, opatrenia boli vydané „do odvolania“.
