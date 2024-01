Niekoľko štátov EÚ chce vo februári spustiť misiu v Červenom mori

Brusel 31. januára (TASR) - Niekoľko členských štátov Európskej únie chce v polovici februára začať námornú misiu v Červenom mori, ktorej cieľom bude ochrana lodí pred útokmi jemenských povstalcov. V stredu o tom informoval šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Jemenskí povstalci podporovaní Iránom, tzv. húsíovia, od vlaňajšieho novembra pravidelne útočia na medzinárodnú námornú dopravu v Červenom mori, čo odôvodňujú solidaritou s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde od vlaňajšieho októbra prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



"Nie všetky členské štáty sa budú chcieť zúčastniť, ale žiadna nebude (tejto misii) brániť... Verím, že sa začne 17. februára," povedal Borrell pred stretnutím ministrov obrany EÚ s tým, že by sa na ňom mohli dohodnúť na veliteľskej štruktúre misie. Rokovať budú aj o tom, kde bude mať misia sídlo, kto presne sa na nej zúčastní a s akými prostriedkami.



O velenie novej misie s označením Aspides prejavili záujem Francúzsko, Grécko a Taliansko. Sedem ďalších štátov naznačilo, že by boli ochotné poskytnúť svoje námorné prostriedky.



Americké a britské sily v priebehu januára spoločne uskutočnili niekoľko úderov na pozície húsíov, ktorí ovládajú väčšinu územia Jemenu, s cieľom obmedziť ich schopnosť útočiť na lode v Červenom mori. Spojené štáty okrem útokov vedú aj koalíciu štátov, ktorej zámerom je chrániť plavbu lodí.



Niektorí spojenci USA vrátane niekoľkých európskych krajín vyjadrili výhrady voči útokom USA a Británie v Jemene. Vyjadrili tiež nesúhlas s myšlienkou, že by mali operáciu v Červenom mori viesť práve Spojené štáty.



Borrell zdôraznil, že cieľom misie Aspides bude najmä ochrana obchodných lodí a odrazenie útokov. Nebude sa teda podieľať na útokoch proti húsíom.



Spočiatku by misia pozostávala z troch plavidiel. Francúzsko a Taliansko už majú v tomto regióne svoje bojové lode a Nemecko tam plánuje vyslať fregatu Hesse, dodal Borrell.