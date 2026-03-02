Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: Niekoľko vojenských lietadiel USA havarovalo v Kuvajte

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ich stav je stabilný, uvádza kuvajtské ministerstvo.

Autor TASR
Kuvajt 2. marca (TASR) - Niekoľko amerických vojenských lietadiel sa v Kuvajte v pondelok ráno zrútilo, oznámilo tamojšie ministerstvo obrany. Ich piloti prežili, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP a televízie BBC.

Piloti „prežil bez ujmy na zdraví“ a boli prevezení do nemocnice na vyšetrenia. Ich stav je stabilný, uvádza kuvajtské ministerstvo. Spoločne s americkými partnermi vyšetruje príčiny incidentu.

„Úrady okamžite začali pátracie a záchranné operácie, evakuovali posádky a previezli ich do nemocnice na lekárske vyšetrenia a ošetrenie. Ich stav je stabilizovaný,“ dodalo ministerstvo.

