VIDEO: Niekoľko vojenských lietadiel USA havarovalo v Kuvajte
Ich stav je stabilný, uvádza kuvajtské ministerstvo.
Autor TASR
Kuvajt 2. marca (TASR) - Niekoľko amerických vojenských lietadiel sa v Kuvajte v pondelok ráno zrútilo, oznámilo tamojšie ministerstvo obrany. Ich piloti prežili, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP a televízie BBC.
Piloti „prežil bez ujmy na zdraví“ a boli prevezení do nemocnice na vyšetrenia. Ich stav je stabilný, uvádza kuvajtské ministerstvo. Spoločne s americkými partnermi vyšetruje príčiny incidentu.
„Úrady okamžite začali pátracie a záchranné operácie, evakuovali posádky a previezli ich do nemocnice na lekárske vyšetrenia a ošetrenie. Ich stav je stabilizovaný,“ dodalo ministerstvo.
Fighter jet crashes in Kuwait, video geolocated by CNN shows. Follow live updates. https://t.co/FNzHzi6XMn pic.twitter.com/Jwgk9MAOJT— CNN (@CNN) March 2, 2026