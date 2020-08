Niekoľkých predstaviteľov prístavu v Bejrúte dali do domáceho väzenia

Bejrút 6. augusta (TASR) - Vyšetrovatelia utorkového smrtiaceho výbuchu v prístave libanonskej metropoly Bejrút sa zamerali na možné zanedbanie pri skladovaní 2750 ton vysoko výbušného priemyselného hnojiva na nábreží a vláda nariadila domáce väzenie niekoľkým predstaviteľom prístavu. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Do krajiny začala letecky prichádzať pomoc a libanonskí lídri sa snažia poradiť si s rozsiahlymi škodami po mohutnej explózii, ale aj so šokom obyvateľov. Podľa ministerstva zdravotníctva zahynulo 135 ľudí a ďalších približne 5000 utrpelo zranenia.



Vo verejnosti narastá hnev proti vládnucej elite, ktorú obviňujú z chronicky zlého spravovania krajiny a z nezodpovednosti, lebo viedli až k takejto katastrofe. Správa prístavu v Bejrúte a colný úrad sú notoricky známe ako jedny z najskorumpovanejších a najvýnosnejších inštitúcií v Libanone, kde sa pri moci striedajú rôzne frakcie a politici, aj z hnutia Hizballáh.



Vyšetrovanie sa sústreďuje na to, ako sa mohlo stať, že 2750 ton dusičnanu amónneho, vysoko výbušnej chemikálie používanej v hnojivách, bolo v zariadení uskladnených šesť rokov, a prečo sa s tým nič neurobilo.



Straty spôsobené výbuchom sa odhadujú na 10 až 15 miliárd dolárov, povedal guvernér Bejrútu Marwán Abbúd saudskoarabskej televízii al-Hadas. Dodal, že bez domova je teraz takmer 300.000 ľudí.



"Bejrút, ako ho poznáme, je preč a ľudia si nedokážu znovu vybudovať životy," povedala Amy, keď zametala sklo v malej uličke vedľa vysokej budovy, ktorá slúžila aj ako sídlo slávneho libanonského módneho návrhára a bola významným bodom tejto štvrte.



"Je to peklo. Ako toto ľudia môžu prežiť? Čo budú robiť?" dodala žena a vinu pripísala predstaviteľom, lebo podľa nej sú nezodpovední a "hlúpi".



Nemocnice sú preplnené ranenými ľuďmi. Jedna, ktorú výbuch poškodil, musela evakuovať všetkých svojich pacientov a premiestniť ich na neďaleké pole, kde sa o nich môžu zdravotníci starať.



Na internete sa začal šíriť oficiálny list, v ktorom šéf colného úradu opakovane roky varoval, že obrovské množstvá dusičnanu amónneho uskladnené v prístave sú nebezpečenstvom, a žiadal sudcov o vydanie nariadenia odstrániť ich.



Až 2750 ton dusičnanu amónneho bolo v prístave uskladnených od roku 2013, keď ho zhabali z lode, a v utorok zrejme vybuchol po tom, čo sa neďaleko rozhorel požiar.



Šéf colného úradu povedal, že päť podobných listov poslal v rokoch 2014, 2015 a 2016.



Po zasadnutí libanonský kabinet nariadil, aby v rámci prebiehajúceho vyšetrovania dali do domáceho väzenia nespresnený počet predstaviteľov bejrútskeho prístavu.