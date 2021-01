Niektoré časti Španielska zasiahlo husté sneženie

Madrid 7. januára (TASR) - Niektoré časti Španielska zasiahlo vo štvrtok husté sneženie. V najbližších dňoch by sneh mohol pokryť až polovicu krajiny, oznámili meteorológovia.



"Ak sa predpovede potvrdia, môžeme čeliť najrozsiahlejším snehovým zrážkam za posledné roky," uviedol hovorca Španielskej meteorologickej agentúry (AEMET) Ruben del Campo, ktorého citovala agentúra AFP.



Už popoludní bolo hlavné mesto Madrid pokryté snehom, rovnako aj rozsiahla centrálna provincia Kastília–La Mancha. Sneh tam priniesla búrka Filomena. Priniesla aj intenzívne dažde a silný vietor na juhozápadné pobrežie i na Kanárske ostrovy.



Viac ako polovica krajiny je v pohotovosti v dôsledku sneženia, ktoré má trvať do nedele a postihuje najmä stredné, severné a východné regióny.



Do štvrtka popoludnia bola doprava narušená v dôsledku sneženia na takmer 200 cestách a meškali aj niektoré vlaky.