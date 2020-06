Niektoré deti v Británii sa vrátili do školy

Londýn 1. júna (TASR) - Británia v pondelok čiastočne znovu otvorila školy a umožnila najzraniteľnejším ľuďom vyjsť po dvoch mesiacoch von, a to aj napriek varovaniam odborníkov, že koronavírusom druhá najhoršie zasiahnutá krajina na svete sa príliš rýchlo vynára z karantény. Informovala o tom agentúra AFP.



Počet mŕtvych, ktorý je teraz oficiálne 38.489, vytvára tlak na premiéra Borisa Johnsona, zvoleného v decembri veľkou väčšinou hlasov.



Johnson strávil väčšinu minulého týždňa hasením škandálu svojho hlavného poradcu Dominica Cummingsa, ktorý sa viezol autom k malebnému zámku so svojou rodinou - aj keď každý musel dodržiavať nariadenie, obmedzujúce vonkajší pohyb len na hodinu denne.



Opozícia sa snažila dosiahnuť Cummingsovo prepustenie za to, že podkopával zdravotné posolstvo vlády voči verejnosti, a pridali sa k nej aj desiatky členov Johnsonovej vlastnej Konzervatívnej strany.



Hnev nad Cummingsom sa zrejme už zmiernil, ale obavy z Johnsonovho prístupu ku koronavírusovej kríze stále trvajú.



Jeho verejná podpora prudko klesla; ide o najstrmší pokles pre lídra Konzervatívnej strany za posledných desať rokov - v prieskume agentúry YouGov je to o deväť percentuálnych bodov a v prieskume britského denníka Daily Mail o 21 percentuálnych bodov.



Nálada v Británii sa však viditeľne zlepšuje, pretože klesajú denné počty úmrtí. Parky a pláže sa dva víkendy po sebe úplne zaplnili a ľudia si užívali jar, aj keď patrí k najsuchším za posledných 100 rokov.



Johnson stanovil časový plán, ktorý umožňuje menším deťom vrátiť sa do školy už v pondelok a starším 15. júna.



Avšak podľa prieskumu Národnej nadácie pre výskum vzdelávania (NFER) predstavitelia školstva očakávajú, že až 47 percent rodín nechá svoje deti doma.



Vláda tiež povolila ľuďom, ktorým najviac hrozia vážne následky nákazy koronavírusom, aby prvýkrát po dvoch mesiacoch trávili čas vonku.



"Vôbec nepodceňujem, aké ťažké to pre vás bolo," povedal Johnson 2,2 miliónu Britov, ktorí patria do kategórie extrémne ohrozených ľudí.



Niektorí vysokopostavení vládni poradcovia varujú, že uvoľňovanie obmedzení prebieha v Británii príliš rýchlo. "Šírenie ochorenia COVID-19 je priveľmi rýchle na to, aby sa v Anglicku rušili prísne obmedzenia," napísal na Twitteri Jeremy Farrar, člen vládnej poradnej vedeckej skupiny pre núdzové situácie.