Niektoré komisie pochybili pri sčítaní hlasov v prezidentských voľbác

Praha 16. januára (TASR) - Štyri okrskové komisie v Česku pochybili pri sčítaní hlasov v prvom kole prezidentských volieb a mali viac odovzdaných hlasov než vydaných obálok. Spravodajkyňa TASR v Prahe informuje na základe spravodajskej stanice ČT24 a servera Novinky.cz.



Podľa Českého štatistického úradu (ČSÚ) ide celkovo o 17 prípadov a chyba sa podľa hovorcu úradu Jana Cieslara nedá spätne opraviť. Problém mohol podľa ČSÚ vzniknúť tak, že volebné lístky, ktoré voliči vkladali do obálok, boli zlepené a členovia komisie si to nevšimli.



Ide napríklad o okres Brno-Bystrc, kde členovia komisie spočítali 524 platných hlasov, ale len 515 odovzdaných obálok. Podobný prípad sa stal aj v Děčíne.



Voľby v okrskoch, kde komisie urobili chybu, sú zatiaľ platné. Čaká sa na prípadný podnet na súd. Aj v takom prípade by to nemalo mať podľa Cieslara vplyv na výsledok volieb.



V prvom kole prezidentských volieb v Českej republike zvíťazil armádny generál vo výslužbe Petr Pavel so ziskom 35,4 percenta hlasov. Bolo to o 22.843 hlasov viac ako expremiér Andrej Babiš (34,99 percenta).



Druhé kolo českých prezidentských volieb, v ktorom sa proti sebe postavia obaja najúspešnejši kandidáti, sa uskutoční 27. a 28. januára.