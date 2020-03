Niektoré krajiny G7 odmietli označiť koronavírus za wuchanský vírus

Washington 26. marca (TASR) - Niektorí členovia skupiny priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) odmietli návrh vyhlásenia amerického ministerstva zahraničných vecí, ktoré obsahovalo výraz "wuchanský vírus", čo vyústilo do viacerých vyhlásení. Správu priniesla vo štvrtok americká spravodajská stanica CNN.



"To, čo navrhlo americké ministerstvo zahraničných vecí, je červená čiara. Nemôžete očakávať, že s takýmto označením budeme súhlasiť, a budeme ho komunikovať verejnosti," povedal jeden z európskych diplomatov.



Americký návrh vyhlásenia takisto obviňoval Čínu zo rozšírenia vírusu za jej hranice.



Hoci Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vírus pomenovala SARS-CoV-2 a chorobu, ktorú spôsobuje, COVID-19, americká strana ho vo vyhlásení označila ako "wuchanský vírus".



USA v súčasnosti skupine G7 predsedajú. Američania preto mali na starosti vypracovať spoločné vyhlásenie zo zasadania ministrov zahraničných vecí, ktoré sa pre koronavírus konalo formou videokonferencie.



Viaceré krajiny však americký návrh odmietli a vypracovali vlastné vyhlásenia.



Francúzske vyhlásenie zo stretnutia obsahuje termín "pandémia COVID-19".



Agentúry DPA a AFP v stredu uviedli, že krajiny sa počas zasadania zhodli na tom, že Čína o nej šíri dezinformačnú kampaň.



"Každá krajina, ktorá sa zúčastnila na dnešnom stretnutí, si bola hlboko vedomá dezinformačnej kampane, ktorú vedie Komunistická strana Číny a snaží sa tak odvrátiť pozornosť od toho, čo sa skutočne stalo," povedal Pompeo novinárom po skončení videokonferencie.