Niektoré krajiny žiadajú otvoriť rokovania s Ukrajinou a Moldavskom

Brusel 5. júna (TASR) - Skupina jedenástich krajín z 27 členských štátov EÚ požiadala v stredu belgické predsedníctvo v Rade EÚ, aby už tento mesiac prijalo negociačné rámce pre vstup Ukrajiny a Moldavska do EÚ. Na správu viacerých európskych tlačových agentúr upozornil bruselský spravodajca TASR.



Spoločný list o prístupovom procese EÚ podpísali Česká republika, Estónsko, Fínsko, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko. Signatári žiadajú, aby medzivládne konferencie s oboma kandidátskymi krajinami boli zvolané koncom tohto mesiaca.



"Začatie prístupových rokovaní by poskytlo dodatočnú motiváciu Ukrajine aj Moldavsku. Vzhľadom na hroznú situáciu na Ukrajine, ako aj nadchádzajúce prezidentské voľby a referendum o vstupe do EÚ v Moldavsku by to zvýšilo morálku a podporilo implementáciu reforiem v týchto krajinách," uviedli v spoločnom liste pre belgické predsedníctvo v Rade EÚ ministri zahraničných vecí alebo ich štátni tajomníci.



Signatári žiadajú spoločné prijatie rokovacích rámcov pre Ukrajinu a Moldavsko na úrovni Rady EÚ pre všeobecné záležitosti s cieľom zvolať medzivládne konferencie s oboma krajinami ešte do konca júna 2024.



Od 1. júla predsedníctvo v Rade EÚ preberie Maďarsko a niektoré členské krajiny sa obávajú, že sa nebude ponáhľať s otvorením prístupového procesu s Ukrajinou a Moldavskom.



Šéfovia vlád a štátov členských krajín sa na marcovom summite EÚ v Bruseli dohodli na rýchlom prijatí rokovacích rámcov pre Ukrajinu a Moldavsko. Prijatím rokovacích rámcov na úrovni diplomatov a zvolaním medzivládnych konferencií by EÚ "de facto" otvorila prístupové rokovania s oboma krajinami.