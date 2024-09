Niektoré okresy Rakúska vyhlásili pre povodne za oblasti katastrofy

Innsbruck 14. septembra (TASR) - Silné dažďové zrážky zaznamenali v sobotu v častiach západného Rakúska, spolkovú krajinu Tirolsko však pred povodňami chráni skorý príchod zimy. Zrážky totiž spočiatku zostávajú vo vyšších polohách v podobe snehu, uviedol meteorológ Christian Pranger z rakúskeho spolkového úradu pre geológiu, geofyziku, klimatológiu a meteorológiu. Niektoré okresy Dolného Rakúska však vyhlásili za oblasti katastrofy, informuje TASR podľa agentúr APA a DPA.



V nižšie položených oblastiach Tirolska sa z korýt vyliali len menšie potoky, pretože pôda bola už z dôvodu dažďa premočená. V nedeľu v tejto oblasti očakávajú slnečné počasie, po ktorom by mal prísť opäť dážď, situácia by sa však v priebehu budúceho týždňa mala uvoľniť.



Podľa Prangera nie je ani skorý nástup zimy s miestami až 50-centimetrovou vrstvou snehu vo výške 1500 metrov v tomto období ničím nezvyčajný. Ako však upozornil, problematická môže byť situácia pre ľudí, ktorí jazdia na letných pneumatikách a chystajú sa prejsť cez horské priechody; na niektorých sú už totiž povinné snehové reťaze (napríklad na priechode Arlbergpassstraße medzi spolkovými krajinami Tirolsko a Vorarlbersko).



Okresy Zwettl, Horn, Krems a Tulln v Dolnom Rakúsku boli vyhlásené za oblasti katastrofy. K častým zásahom pohotovostných zložiek tu došlo v dôsledku dlhotrvajúceho prudkého dažďa a búrok.



Vrchol povodňovej vlny sa v oblasti podľa miestnych predstaviteľov očakáva v noci na pondelok, pričom situácia môže byť vážna pozdĺž rieky Kamp. "Situáciu neustále pozorujeme," uviedli pre APA tamojší hasiči.



Hasiči museli v priebehu soboty viackrát zasahovať aj v spolkovej krajine Burgenlad, ktorou sa prehnala búrka. Predovšetkým išlo o spriechodnenie ciest, na ktoré v dôsledku silného vetra popadali stromy. Povodňová situácia v oblasti sa neustále kontroluje, záplavy však zatiaľ nehrozia, píše APA.



Po vytrvalom daždi je však situácia sčasti napätá v oblasti Chiemgau v Hornom Bavorsku, uvádza agentúra DPA. V obci Aschau pohotovostné zložky naplnili vrecia s pieskom v dôsledku vzostupu podzemnej i povrchovej vody.



Nemecká meteorologická služba (DWD) v piatok uviedla, že dlhotrvajúci dážď a sneženie by predovšetkým na severovýchode spolkovej krajiny Bavorsko mali počas víkendu ustať. Upozornila však na silný vietor a na horách nové sneženie i víchricu.