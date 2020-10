Niektorí gruzínski politici vidia v útoku v Zugdidi ruskú stopu

Tbilisi 22. októbra (TASR) - Muž, ktorý v stredu vtrhol do banky v meste Zugdidi, je stále na úteku. Bolo mu vyplatená suma asi 500.000 dolárov (421.640 eur), ktorú požadoval za prepustenie rukojemníkov. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský portál Echo Kavkaza s odvolaním sa na gruzínskeho ministra vnútra Vachtanga Gomelauriho, ktorý spresnil, že výkupné poskytla banka, nie štát.



Minister sa odmietol vyjadriť k vyšetrovaniu prípadu, pretože by to mohlo zabrániť zadržaniu páchateľa. Nekomentoval ani tvrdenie, že útočník mal komplicov, ktorí mali byť aj medzi rukojemníkmi.



Zadržiavanie rukojemníkov v jednej z pobočiek bánk v meste Zugdidi trvalo vyše osem hodín. Gruzínske médiá najprv informovali, že únosca vyzbrojený guľometom a granátom vtrhol v stredu popoludní do pobočky banky, zajal prítomných klientov a zamestnancov a požadoval pol milióna dolárov a vrtuľník.



Ministerstvo vnútra začalo s mužom po obsadení banky vyjednávať. Následne postupne prepustil 43 rukojemníkov.



Situácia bola však po prepustení rukojemníkov nejasná - večer totiž z budovy banky vyšiel páchateľ s ním aj traja neznámi muži, ktorí mali navzájom zviazané ruky.



Za nimi šiel ďalší muž - médiá špekulovali, že ide o náčelníka krajského oddelenia gruzínskej polície. Tento muž niesol aj veľký batoh. Pätica mužov nasadla do pristaveného policajného auta, ktoré sa vydalo na neznáme miesto. Podľa agentúry AP ich neskôr prepustil na slobodu. Následne sa stopa po ňom stratila.



Portál Echo Kavkaza nevylúčil, že páchateľovi bolo poskytnuté iné auto alebo vrtuľník. Existuje verzia, že zo Zugdidi sa muž mohol vydať do Abcházska - regiónu, ktorý nie je pod kontrolou gruzínskej vlády.



Agentúra Interfax vo štvrtok priniesla správu, že viacerí gruzínski politici, vrátane exprezidenta Michaila Saakašviliho, v súvislosti s incidentom v Zugdidi nevylučujú ruskú stopu.



Bývalý minister obrany a vnútra Giorgi Baramidze, člen predsedníctva Saakašvilim založenej strany Jednotné národné hnutie, sa domnieva, že útok na banku v Zugdidi bol teroristickým činom. Za páchateľom podľa neho pravdepodobne "stoja určité sily, ktoré sa snažia destabilizovať Gruzínsko". Poukázal v prvom rade na to, že čin sa odohral práve v meste Zugdidi ležiacom v blízkosti "okupačnej línie" s Abcházskom. Exminister spresnil, že "silou, ktorá má záujem o destabilizáciu a diskreditáciu Gruzínska, je Rusko".



Giorgi Voľskij, jeden z vodcov vládnucej strany Gruzínsky sen, pripustil, že v kauze môže ísť o ruskú stopu. Poukázal však aj na to, že záujem destabilizovať situáciu v krajine má aj gruzínska opozícia - údajne najmä Saakašviliho strana.



Abcházsko je región na kaukazskom pobreží Čierneho mora. Zo štátoprávneho hľadiska je súčasťou Gruzínska ako Abcházska autonómna republika. Gruzínsko však toto územie od roku 1993 nemá pod kontrolou a existuje tam Moskvou podporovaná Abcházska republika, ktorú okrem Ruska ako nezávislý štát uznávajú ešte Nauru, Nikaragua, Sýria a Venezuela.