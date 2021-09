ŠTÚDIA: Niektorých ľudí chráni pred ťažkým priebehom covidu gén

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 29. septembra (TASR) - Niektorí ľudia sú nositeľmi verzie génu, ktorý môže potencionálne potlačiť vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19. Vyplýva to zo štúdie britských vedcov zverejnenej v utorok vo vedeckom časopise Science, píše agentúra DPA.Štúdia vedcov zo Strediska pre výskum vírusov britskej Rady pre lekársky výskum (MRC) na univerzite v Glasgowe ponúka vysvetlenie toho, prečo majú niektorí ľudia lepšiu prirodzenú ochranu pred závažným priebehom covidu.Štúdia naznačuje lepšiu imunitnú odpoveď na vírus u ľudí, ktorí sú nositeľmi ochrannejšej "prenylovanej" verzie génu s označením OAS1, zatiaľ čo iní ľudia sú nositeľmi verzie tohto génu, ktorá vírus detegovať nedokáže.Prenylácia, teda pripojenie jednej molekuly tuku k proteínu, umožňuje prenylovanému génu OAS1 "vyhľadať" invázny vírus a v organizme "spustiť poplach", píšu britskí vedci.Ich štúdia ukázala, že hospitalizovaní pacienti s covidom, u ktorých sa preukázalo, že sú nositeľmi prenylovanej verzie spomínaného génu, boli spájaní s vyššou ochranou pred závažným priebehom ochorenia COVID-19. To naznačuje, že ide o jednu z "hlavných zložiek" imunitnej odpovede organizmu.Naopak, u pacientov so "zlou" verziou daného génu sa vedci oveľa častejšie stretávali so závažným priebehom ochorenia, pričom pravdepodobnosť potreby intenzívnej starostlivosti či úmrtia bola u týchto pacientov zhruba 1,6-krát vyššia.Odborníci však tvrdia, že ak sa nové varianty koronavírusu SARS-CoV-2 naučia vyhýbať ochrane poskytovanej prenylovanou verziou génu OAS1, mohli by sa stať. Podľa vedcov je pravdepodobné, že táto verzia génu poskytne počas koronavírusovej pandémie mnohým ľuďom prirodzenú ochranu pred nákazou.Vedci tiež tvrdia, že druh netopierov z rodu podkovár, ktorý je predpokladaným zdrojom koronavírusu SARS-CoV-2, o tento ochranný gén prišiel pred zhruba 55 miliónmi rokov. Vírus preto nemusel zmodifikovať tak, aby sa vyhol prirodzenej obrane ich organizmu.