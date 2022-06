Niektorí žiadatelia o azyl v Británii budú nosiť elektronické náramky

Londýn 18. júna (TASR) – Niektorým žiadateľom o azyl, ktorí dorazia do Spojeného kráľovstva v malých člnoch alebo ukrytí v nákladných autách, môžu nariadiť nosenie tzv. elektronických náramkov. Vyplýva to z nových plánov britského ministerstva vnútra, o ktorých v sobotu informovali televízie BBC a Sky News.



Ministerstvo uviedlo, že spustilo 12-mesačný pilotný projekt týkajúci sa dospelých migrantov, ktorí prichádzajú do Británie cestami, ktoré britská vláda označila za "nebezpečné alebo nepotrebné".



Prvými, ktorí budú "elektronicky označení", budú zrejme ľudia, ktorí tento týždeň úspešne namietali proti svojej deportácii do Rwandy, píše BBC. Kritici podľa stanice tvrdia, že na základe nového plánu budú s ľuďmi utekajúcimi pred prenasledovaním zaobchádzať ako so zločincami.



Ministerstvo vnútra uviedlo, že cieľom nového programu je zistiť, či je nosenie elektronických náramkov účinným spôsobom "zlepšenia a zachovania kontaktu" s azylantmi a efektívnejšieho spracovania ich žiadostí. Vláda chce tiež získavať údaje o tom, koľko azylantov utečie pred úradmi.



Nie je jasné, ako budú robené rozhodnutia o tom, komu nariadia nosiť elektronické náramky, no podľa pokynov rezortu vnútra medzi nich nebudú patriť deti ani tehotné ženy. Tí, ktorí budú mať zariadenie na sledovanie polohy, sa budú musieť pravidelne osobne dostavovať do imigračného strediska alebo na policajnú stanicu.