Nielsen označil prvé rokovania s vyslancom USA za konštruktívne
Nuuk 18. mája (TASR) - Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen označil v pondelok prvé stretnutie s americkým vyslancom pre záležitosti autonómneho dánskeho územia Jeffom Landrym za konštruktívne. Nielsen zdôraznil, že postoj USA k ostrovu sa nezmenil, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Išlo o konštruktívne stretnutie, pri ktorom sme boli schopní diskutovať v pozitívnej atmosfére a so vzájomným rešpektom,“ uviedol Nielsen na tlačovej konferencii. „Jasne sme zopakovali, že obyvateľstvo Grónska nie je na predaj a že Grónčania majú právo na sebaurčenie. Toto nie je predmetom rokovaní,“ zdôraznil Nielsen.
Medzi USA a Grónskom panuje napätie pre opakované vyhlásenia prezidenta Donalda Trumpa, že potrebuje získať jeho územie pre zachovanie bezpečnosti Spojených štátov.
Grónsky minister zahraničných vecí Mute Egede po stretnutí novinárom povedal, že USA sa nevzdali svojich zámerov získať krajinu. „Máme svoje medze. Ani východisková pozícia Američanov sa nezmenila,“ skonštatoval Egede.
V januári Trump ustúpil od vyhrážok o prevzatí kontroly nad Grónskom, keď Dánsko a ďalší spojenci z NATO vyjadrili rázny odpor, píše AFP. Následne sa predstavitelia z Kodane a Nuuku stretli vo Washingtone, kde vznikla pracovná skupina.
Guvernér amerického štátu Louisiana Landry pricestoval do Grónska v nedeľu na svoju prvú návštevu v úlohe osobitného vyslanca USA. V utorok a stredu sa zúčastní na ekonomickom fóre v grónskom hlavnom meste.
