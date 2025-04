Nielsen: Z Grónska sa nikdy nestane majetok, ktorý by sa dal kúpiť

Kodaň 27. apríla (TASR) - Z Grónska sa nikdy nestane kus majetku, ktorý by sa dal kúpiť, vyhlásil v nedeľu tamojší premiér Jens-Frederik Nielsen, ktorý je na návšteve Dánska prvýkrát od nástupu do funkcie. Reagoval tak na vyjadrenia predstaviteľov americkej administratívy, ktorí dali opakovane najavo záujem o získanie Grónska. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump počas predvolebnej kampane aj po návrate do Bieleho domu opakovane vzniesol nároky na Grónsko a dokonca nevylúčil ani použitie sily. Často to odôvodňuje národnou a medzinárodnou bezpečnosťou.



V najnovšom rozhovore pre magazín Time na otázku, či možno trochu nežartuje, keď hovorí o získavaní území a prevzatí kontroly nad nimi, Trump naznačil, že to v skutočnosti myslí vážne.



„Nikdy nebudeme majetkom, ktorý si môže ktokoľvek kúpiť, a to je podľa mňa najdôležitejší odkaz, ktorý treba pochopiť,“ povedal Nielsen na spoločnej tlačovej konferencii s dánskou premiérkou Mitte Frederiksenovou.



Lídri po rokovaniach oznámili, že sa dohodli na posilnení vzťahov medzi Grónskom a Dánskom. „Sme v zahraničnopolitickej situácii, ktorá znamená, že sa musíme zblížiť,“ uviedol grónsky premiér v Kodani. Dodal, že Grónsko je pripravené na silné partnerstvo s USA, ale očakáva rešpekt.



Na najväčšom ostrove sveta žije len okolo 57.000 ľudí. Nachádzajú sa tam ložiská cenných nerastných surovín, ktoré sa doteraz takmer nevyužívali. Od roku 1979 je Grónsko v mnohých oblastiach autonómne, o zahraničnej a obrannej politike však stále rozhoduje Dánsko.