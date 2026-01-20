< sekcia Zahraničie
Nielsen: Zásah proti Grónsku je nepravdepodobný, no vylúčiť ho nemožno
Americký prezident opakovane tvrdí, že chce získať kontrolu nad Grónskom, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.
Autor TASR
Nuuk 20. januára (TASR) - Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen tvrdí, že použitie vojenskej sily proti Grónsku je nepravdepodobné, no je potrebné byť pripravený na všetky možnosti. Americký prezident Donald Trump opakovane vyhlásil, že Spojené štáty potrebujú získať tento arktický ostrov pre svoju národnú bezpečnosť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Je nepravdepodobné, že bude použitá vojenská sila, ale taktiež to nemôže byť vylúčené. Druhá strana to jasne povedala,“ uviedol Nielsen na tlačovej konferencii. „Preto musíme byť pripravení na všetky možnosti, ale zdôraznime toto: Grónsko je súčasťou NATO, a ak by došlo k eskalácii, malo by to dôsledky aj pre zvyšok sveta,“ konštatoval predseda vlády.
Americký prezident opakovane tvrdí, že chce získať kontrolu nad Grónskom, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily. Svoj záujem získať tento najväčší ostrov na svete, ktorý má veľký geostrategický význam a je bohatý na nerastné suroviny, odôvodňuje snahou zabrániť Číne a Rusku údajne sa zmocniť Grónska.
Lídri Dánska i Grónska, ktoré je dánskym autonómnym územím, odmietli predaj či prevzatie kontroly Spojenými štátmi.
Trump v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok v reakcii na Trumpove oznámenie ciel vyhlásila, že ak sa začne obchodná vojna, Európa nebude mať na výber a bude nútená konať.
Lídri EÚ sa pre Trumpove hrozby zídu už vo štvrtok večer na mimoriadnom summite v Bruseli.
„Je nepravdepodobné, že bude použitá vojenská sila, ale taktiež to nemôže byť vylúčené. Druhá strana to jasne povedala,“ uviedol Nielsen na tlačovej konferencii. „Preto musíme byť pripravení na všetky možnosti, ale zdôraznime toto: Grónsko je súčasťou NATO, a ak by došlo k eskalácii, malo by to dôsledky aj pre zvyšok sveta,“ konštatoval predseda vlády.
Americký prezident opakovane tvrdí, že chce získať kontrolu nad Grónskom, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily. Svoj záujem získať tento najväčší ostrov na svete, ktorý má veľký geostrategický význam a je bohatý na nerastné suroviny, odôvodňuje snahou zabrániť Číne a Rusku údajne sa zmocniť Grónska.
Lídri Dánska i Grónska, ktoré je dánskym autonómnym územím, odmietli predaj či prevzatie kontroly Spojenými štátmi.
Trump v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová v utorok v reakcii na Trumpove oznámenie ciel vyhlásila, že ak sa začne obchodná vojna, Európa nebude mať na výber a bude nútená konať.
Lídri EÚ sa pre Trumpove hrozby zídu už vo štvrtok večer na mimoriadnom summite v Bruseli.