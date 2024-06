Brit Nigel Farage bol opäť terčom útoku, obvinil z neho ľavičiarov

Londýn 11. júna (TASR) - Populistický britský politik Nigel Farage, jeden z iniciátorov odchodu Británie z EÚ, sa v utorok počas kampane pred predčasnými parlamentnými voľbami v Británii stal opäť terčom útoku. Jeho páchateľa polícia po krátkej naháňačke zadržala, píše TASR.



Ako informovala agentúra AFP, k incidentu došlo v meste Barnsley na severe Anglicka, keď Farage z otvorenej hornej paluby dvojpodlažného autobusu zdravil ľudí na ulici. Neznámy muž vtedy spoza oplotenia smerom k Farageovi hodil niekoľko rôznych predmetov - údajne aj téglik od kávy vytiahnutý z odpadkového koša.



Kým podľa AFP žiaden z predmetov predpokladaný cieľ nezasiahol, Farage tvrdí, že muž naňho hodil aj za hrsť ešte vlhkého cementu.



Páchateľ z miesta činu ušiel, ale polícii sa ho podarilo dolapiť a zadržať. Je podozrivý z porušovania verejného poriadku.



V statuse zverejnenom po útoku na sieti X Farage napísal, že sa nenechá "šikanovať ani zastrašiť davom násilných ľavičiarov, ktorí nenávidia našu krajinu".



Podľa britskej stanice BBC sa incident odohral, keď sa skupina demonštrantov z iniciatívy Stand Up to Racism (Postaviť sa rasizmu) snažila prerušiť Farageov príhovor k jeho priaznivcom. BBC dodala, že polícia pred výjazdom Farageovi odporúčala, aby z autobusu nevystupoval - preto mal príhovor z jeho otvorenej hornej paluby.



Počas svojho prvého výjazdu v rámci predvolebnej kampane do volebného obvodu Clacton-on-Sea na juhovýchode Anglicka Farage schytal "útok" banánovým mliečnym koktailom. Dvadsaťpäťročnú útočníčku majú súdiť 2. júla pre ublíženie na zdraví.



Vstup 60-ročného bývalého europoslanca do predvolebnej kampane v Británii je nateraz najväčším prekvapením pred parlamentnými voľbami vypísanými na 4. júla.



Došlo k nemu v čase, keď populistická Reformná strana, ktorej je Farage čestným predsedom, v prieskumoch verejnej mienky boduje a reálne hrozí, že konzervatívcov premiéra Rishiho Sunaka pripraví o niekoľko cenných mandátov. Prieskumy verejnej mienky avizujú volebné víťazstvo labouristickej opozície na čele s Keirom Starmerom.



Farage potenciálnych voličov presviedča, že toryovia už voľby v podstate prehrali, a prezentuje sa ako najvhodnejší kandidát, ktorý by mal viesť opozíciu voči labouristom.