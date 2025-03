Nigel Farage chce britskú verziu úradu DOGE

Birmingham 29. marca (TASR) - Líder britskej krajne pravicovej strany Reform UK Nigel Farage v piatok navrhol možnú britskú verziu amerického Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) v prípade volebného úspechu jeho strany. TASR on tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Farage to uviedol na zhromaždení, ktoré sa konalo pri príležitosti spustenia kampane jeho strany pred miestnymi voľbami v častiach Spojeného kráľovstva a prvým veľkým doplňujúcim testom pre labouristického premiéra Keira Starmera od jeho zvolenia.



"Potrebujeme britský variant úradu DOGE, aký má Elon Musk v Amerike," vyhlásil Farage na zhromaždení, ktoré sa konalo v druhom najväčšom meste Británie, Birminghame. Odvolal sa pritom na úrad vedený nevoleným technologickým miliardárom, ktorý vznikol v rámci snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o znižovanie nákladov.



Farage vyhlásil, že výdavky verejného sektora "neúmerne vzrástli" a musia sa znížiť. Prisľúbil, že Reform UK zníži dane, pričom nikto nebude platiť daň z príjmu, pokiaľ nezarobí viac ako 20.000 libier ročne.



"Sme na strane robotníkov, sme na strane pracujúceho ľudu, chceme motivovať tých, ktorí sú na dávkach, aby sa vrátili do práce," povedal Farage.



Podpredseda strany Richard Tice tiež použil jazyk z Trumpovej prezidentskej kampane, keď sa publika spýtal, či chce "urobiť Britániu znova skvelou" (make Britain great again).



Farageova Reform UK v ostatných parlamentných voľbách v Británii v júli 2024 získala 14 percent hlasov, čo jej zabezpečilo päť kresiel v 650-člennom parlamente. Pre krajne pravicovú stranu v Spojenom kráľovstve to predstavovalo bezprecedentný úspech.



Miestne voľby v 24 z 317 zastupiteľstiev Anglicka sa uskutočnia 1. mája spolu s doplňujúcimi voľbami vo volebnom obvode Runcorn a Helsby v severozápadnom Anglicku, kde labouristi vlani získali viac ako 50 percent hlasov.



Starmer sa dostal k moci vo voľbách na základe sľubov, že zabezpečí rast a zníži imigráciu. Popularita jeho vlády však klesla v dôsledku zlých výsledkoch v oboch oblastiach a niekoľkých nepopulárnych rozpočtových rozhodnutí.



Farage, ktorý skritizoval labouristov, ako aj opozičných konzervatívcov za rekordnú migráciu, vyhlásil, že sa minulý rok vrátil z politického dôchodku, pretože verí, že dokáže dostať "krajinu späť na správnu cestu".