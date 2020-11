Nigel Farage predstavil novú stranu, ktorá má bojovať proti lockdownu

Londýn 2. novembra (TASR) - Britský politik Nigel Farage sa v pondelok rozhodol predstaviť svoju Stranu brexitu v novom svetle pod názvom Reform UK, ktorej hlavným cieľom je bojovať proti vládnemu lockdownu. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Bývalý predseda Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) založil pred 21 mesiacmi Stranu brexitu, aby tak zvýšil nátlak na vládu a vtedajšiu premiérku Theresu Mayovú a dosiahol vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie.



Po tom, ako Británia v januári Európsku úniu opustila, sa Farageova strana stiahla do úzadia. K oživeniu strany ho údajne podnietil spôsob, akým sa vláda snaží bojovať s pandémiou koronavírusu, a fakt, že vláda v krajine zaviedla už druhý lockdown.



"Stále dohliadame na brexit, no je čas, aby sme naše sily využili aj v iných sférach," uviedol pre nedeľník The Sunday Telegraph.



"Jediným a najpálčivejším problémom je úbohý prístup vlády ku koronavírusu. Kroky, ktoré podnikla, mali ľudí vystrašiť a podmaniť, k tomu navyše pridala lockdowny, nariadenia, obmedzenia a vyhrážky. Takto si s ochorením, ktoré u nás môže ešte dlho, možno navždy pretrvávať, neporadíme," dodal.



Podľa Faragea by mala krajina zaujať podobné kroky ako Švédsko, ktoré dosiaľ nariadilo len lokálne opatrenia.



Britský premiér Boris Johnson v sobotu oznámil, že v Anglicku opäť zavedie lockdown, keďže v spojitosti s ochorením COVID-19 hlási 41.264 úmrtí.



V posledných troch rokoch Farage pracoval pre londýnsku rozhlasovú stanicu LBC, ktorú opustil po tom, čo prirovnal aktivistické hnutie Black Lives Matter k afganskému radikálnemu hnutiu Taliban. Minulý týždeň Farage vyslovil podporu v nadchádzajúcich prezidentských voľbách Donaldovi Trumpovi, s ktorým sa spoločne prihovorili voličom v Arizone.