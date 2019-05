Nigela Faragea zasiahol počas kampane hodený mliečny koktail

Faragea zasiahol mliečny nápoj počas kampane jeho strany v juhoanglickom meste Newcastle. Polícia uviedla, že na základe podozrení z napadnutia zatkla 32-ročného muža.

Londýn 20. mája (TASR) - Lídra novovzniknutej britskej antieurópskej Strany brexitu Nigela Faragea v pondelok počas kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) zasiahol pohár s mliečnym koktailom. Informovala o tom agentúra AP.



Faragea zasiahol mliečny nápoj počas kampane jeho strany v juhoanglickom meste Newcastle. Polícia uviedla, že na základe podozrení z napadnutia zatkla 32-ročného muža.



Paul Crowther uviedol, že na Faragea hodil banánovo-karamelový koktail na protest proti Farageovej "žlči a rasizmu".



"Bohužiaľ, niektorí podporovatelia zotrvania Británie v EÚ sa zradikalizovali do takej miery, že robiť kampane bežným spôsobom sa stáva nemožné," uviedol po incidente na Twitteri 55-ročný Farage.



Strana brexitu Nigela Faragea vedie v prieskume verejnej mienky v nadchádzajúcom boji o 73 kresiel v 751 člennom Európskom parlamente.



AP si všíma, že lepkavé nápoje sa stali v Británii nepravdepodobnou politickou zbraňou. V uplynulých týždňoch hodili mliečne koktaily počas predvolebnej kampane aj do iných pravicových kandidátov.



Sieť prevádzok rýchleho občerstvenia McDonald's v Škótsku minulý týždeň oznámila, že polícia firmu požiadala, aby nepredávala mliečne koktaily počas predvolebnej kampane Strany brexitu.