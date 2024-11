Niger chce odvolanie veľvyslanca EÚ pre spor okolo pomoci po záplavách

Niamey 25. novembra (TASR) - Niger žiada "čo najskoršiu" výmenu veľvyslanca Európskej únie v tejto africkej krajine. So súčasným ambasádorom, ktorého Brusel povolal späť na konzultácie po spore okolo distribúcie humanitárnej pomoci, už podľa svojho rezortu diplomacie nemôže spolupracovať. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP, píše TASR.



Nigerská vojenská vláda v piatok vyhlásila, že veľvyslanec EÚ Salvador Pinto da Franca rozdelil pomoc pre obete záplav v Nigeri v hodnote 1,3 milióna eur mimovládnym organizáciám bez toho, aby to najskôr oznámil tamojším úradom.



Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) v sobotu oznámila, že EÚ vyjadruje "hlboký nesúhlas s obvineniami a odôvodneniami" predloženými nigerskou prechodnou vládou. Z tohto dôvodu sa rozhodla povolať veľvyslanca z Niamey na konzultácie do Bruselu.



Nigerské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľňajšej reakcii uviedlo, že da Francu v októbri varovalo pred "nepovolenými operáciami", ktoré podľa tvrdenia rezortu napriek tomu pokračovali. "Vzhľadom na túto tvrdohlavosť... dospela vláda k záveru, že spolupráca s veľvyslancom Európskej únie, pánom Salvadorom Pintom da Francom, už nie je možná, a preto oficiálne požiadala o jeho čo najskoršie odvolanie a výmenu," napísalo vo vyhlásení.



Prívalové dažde spôsobili v Nigeri ničivé záplavy, ktoré si od júna vyžiadali viac ako 300 životov a vyhnali z domovov vyše 1,1 milióna ľudí. Ministerstvo tvrdí, že Niger nežiadal EÚ o pomoc, pretože nápravu škôd pokryje z vlastných prostriedkov.



Nigerská junta je pri moci od prevratu z júla 2023, po ktorom sa obrátila chrbtom k bývalej koloniálnej veľmoci Francúzsku a čoraz chladnejšie sa stavia k Európskej únii, dodala AFP.