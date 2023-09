V Nigeri chcú rokovať o harmonograme stiahnutia francúzskych vojakov

Niamey 26. septembra (TASR) - Vojenská junta v Nigeri v utorok uviedla, že chce vytvoriť "časový rámec" pre plánované stiahnutie francúzskych vojakov z Nigeru. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Predstavitelia junty, ktorí sa k moci dostali koncom júla po zvrhnutí demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma, povedali, že časový rámec stiahnutia francúzskych vojakov "musí byť stanovený v rámci rokovaní a po vzájomnej dohode".



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu oznámil, že Paríž do konca tohto roka stiahne svojich vojakov z Nigeru a ukončí vojenskú spoluprácu s touto západoafrickou krajinou. Do Francúzska sa vráti aj francúzsky veľvyslanec v Niamey Sylvain Itté.



Junta v Nigeri oznámenie o stiahnutí francúzskych vojakov privítala a označila ho za "nový krok k suverenite" krajiny.



Západoafrický Niger so svojimi 25 miliónmi obyvateľov bol v poslednom období dôležitým partnerom Francúzska v boji proti terorizmu v oblasti Sahelu. Francúzsko má v tejto krajine rozmiestnených približne 1500 vojakov.