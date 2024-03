Niger, Mali a Burkina Faso vytvárajú spoločné protidžihádistické sily

Niamey 7. marca (TASR) - Velitelia armád Nigeru, Mali a Burkiny Faso oznámili vytvorenie spoločných síl na boj proti džihádistickým povstaniam, ktoré dlhodobo sužujú tieto krajiny. TASR správu prevzala vo štvrtok z tlačovej agentúry AFP.



Nové sily "začnú fungovať čo najskôr, aby sa zohľadnili bezpečnostné výzvy v našom priestore", uviedol v stredajšom vyhlásení po rokovaniach v nigerskom hlavnom meste Niamey veliteľ tamojšej armády Moussa Salaou Barmou. "Sme presvedčení, že spoločným úsilím našich troch krajín sa nám podarí vytvoriť podmienky pre spoločnú bezpečnosť," dodal.



Veľkosť spoločných síl nebola špecifikovaná, ale Barmou uviedol, že tri armády sa dohodli na vypracovaní "operačnej koncepcie", ktorá by im umožnila dosiahnuť obranné a bezpečnostné ciele.



Ide o ďalší krok v zbližovaní týchto troch susedných krajín, ktoré prerušili vzťahy so svojím bývalým koloniálnym vládcom a tradičným bezpečnostným spojencom - Francúzskom - v prospech Ruska.



Minulý rok spojili svoje diplomatické sily v Aliancii sahelských štátov s cieľom vytvoriť federáciu a v januári oznámili zámer vystúpiť z regionálneho bloku - Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS).



ECOWAS uvalil sankcie na všetky tri krajiny za zvrhnutie demokraticky zvolených vlád v sérii prevratov od roku 2020.



Veľkú úlohu pri vojenských prevratoch zohral hnev obyvateľstva jednotlivých štátov na civilné vlády, ktoré nedokázali zastaviť násilie páchané džihádistickými povstalcami napojenými na teroristické siete al-Káida a Islamský štát.



Džihádistické povstanie vypuklo na severe Mali v roku 2012 a v roku 2015 sa rozšírilo do susedného Nigeru a Burkiny Faso. Odhaduje sa, že prudko rastúce násilie si vyžiadalo už tisíce mŕtvych a milióny vysídlených osôb v celom regióne.