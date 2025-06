Niger: Po útoku ozbrojencov pri hraniciach s Mali zahynulo 34 vojakov

Niamey 20. júna (TASR) - Pri hraniciach so susedným Mali vo štvrtok zahynulo po konflikte so stovkami ozbrojencov 34 vojakov Nigeru. Ďalších 14 sa pri prestrelke zranilo. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



„Tento štvrtok 19. júna uskutočnila horda niekoľkých stoviek žoldnierov na ôsmich vozidlách a viac ako 200 motorkách zbabelý a barbarský útok na (mesto) Banibangou,“ uviedlo ministerstvo obrany Nigeru, podľa ktorého zomreli aj „desiatky útočiacich teroristov“. Do okolia mesta už vyslali posily a po útočníkoch pátrajú po zemi aj vo vzduchu.



Banibangou leží v blízkosti trojstrannej hranice medzi Nigerom, Mali a Burkinou Faso. V oblasti sú aktívne džihádistické skupiny napojené na Al-Káidu a Islamský štát (IS). Niger navyše bojuje aj proti západoafrickej odnoži IS Boko Haram na juhozápade krajiny pri hraniciach s Nigériou.