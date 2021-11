Nešťastie v bani v Nigeri si vyžiadalo najmenej 18 obetí

Niamey 8. novembra (TASR) - Najmenej 18 ľudí zahynulo v nedeľu pri zrútení sa bane na zlato v Nigeri, informovala v pondelok agentúra AFP.



K nešťastiu došlo v lokalite Garin-Liman na juhu krajiny neďaleko hraníc s Nigériou. Išlo o baňu, kde ťažia zlato baníci, ktorí nie sú oficiálne zamestnaní v ťažobnej spoločnosti, ale pracujú samostatne, spravidla ručne.



"Predbežný počet obetí je 18. Dnes ráno sme ich pochovali. Ďalších sedem bolo hospitalizovaných so zraneniami," povedal pre AFP starosta obce Dan-Issa Adamou Gueraou s tým, že medzi zranenými sú aj nigérijskí štátni príslušníci.



"Záchranné operácie stále prebiehajú, na dne jám môžu byť stále uväznené telá," uviedol nemenovaný zdroj.



Bane v lokalite Garin-Liman boli objavené len pred niekoľkými mesiacmi, no odvtedy sa do oblasti nahrnuli tisíce baníkov.



Nehody na týchto miestach sú podľa úradov časté, a to pre nestabilitu pôdy a zastarané metódy, ktoré baníci používajú. V roku 2017 zatvorili niekoľko takýchto baní na zlato ako súčasť vládneho úsilia o modernizáciu priemyslu. Od roku 2004 má Niger iba jednu priemyselnú baňu – v regióne Tillabéri.