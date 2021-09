Nigérijské bezpečnostné zložky chytili vyše 100 väzňov na úteku

Abuja 14. septembra (TASR) - Bezpečnostným zložkám v Nigérii sa podarilo dolapiť už 108 zo 240 väzňov, ktorých v nedeľu v noci oslobodili ozbrojenci. V utorok to oznámil predstaviteľ miestnej väznice, ktorého citovala agentúra AFP.



"Celkovo máme zadržaných 108 väzňov," povedal pre AFP hovorca nigérijských nápravných zariadení Francis Enobore. "Ale toto číslo sa bude v priebehu dňa určite zvyšovať," dodal s tým, že pokračujú snahy o dolapenie všetkých trestancov.



Väčší počet útočníkov sa v nedeľu neskoro večer dostal do prestrelky s ozbrojenou strážou väznice. Ozbrojenci vnikli do budovy väzenského zariadenia, v ktorom sa nachádzalo 294 väzňov vrátane 224 osôb, ktoré čakali na súdny proces.



Pri útoku prišli o život vojak a policajt, priblížil neskôr Enobore.



Rozsiahle úteky z väzníc v Nigérii nie sú zriedkavým javom. Džihádistická skupina Boko Haram, ktorá v roku 2009 začala povstanie na severovýchode Nigérie, často útočí na väznice, aby oslobodila väzňov. Tento rok zahynulo v regióne najmenej 127 policajtov a členov bezpečnostných síl.



V apríli tohto roku ozbrojenci prepadli policajné riaditeľstvo v meste Owerri na juhu Nigérie a oslobodili viac ako 1800 väzňov, pripomína AFP.