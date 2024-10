Nigéria: Cholere podľahlo od začiatku roka už 359 ľudí

Lagos 7. októbra (TASR) - Od začiatku roka podľahlo v Nigérii cholere už viac než 350 ľudí, čo proti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje 239-percentný nárast. Vyplýva to z pondelňajších údajov Nigérijského centra pre kontrolu chorôb (NCDC), informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Podľa NCDC podľahlo tejto infekčnej chorobe od januára do septembra celkovo 359 ľudí, zatiaľ čo vlani za rovnaké obdobie zaznamenali len 106 takýchto úmrtí. Obdobne sa zvýšil aj počet podozrení na túto nákazu a to na aktuálnych 10.837 oproti vlaňajším 3387. Väčšinu z prípadov tvoria deti do päť rokov.



Vôbec najvyšší počet prípadov cholery dosiaľ od začiatku roka zaznamenal Lagos, ktorý je obchodným centrom krajiny. Premnoženie prípadov tejto infekčnej choroby zažíva aj štát Borno na severovýchode krajine, ktorý momentálne tiež sužujú záplavy. Tie už z domovov vyhnali takmer dva milióny ľudí.



Cholera je infekčná choroba prenášajúca sa pitnou vodou, ktorej nedostatok zažívajú obyvatelia najmä v odľahlých častiach Nigérie, ako aj tzv. mestských slumoch.