Nigéria deportovala 102 internetových podvodníkov
Nigérijský Výbor pre hospodárske a finančné trestné činy (EFCC) najskôr informoval o 50 deportovaných Číňanoch a jednom Tunisanovi.
Autor TASR
Lagos 22. augusta (TASR) - Nigérijské úrady deportovali 102 cudzincov vrátane 60 Číňanov a 39 Filipíncov usvedčených z „kyberterorizmu a internetových podvodov“. Oznámil to vo štvrtok tamojší protikorupčný úrad, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Nigérijský Výbor pre hospodárske a finančné trestné činy (EFCC) najskôr informoval o 50 deportovaných Číňanoch a jednom Tunisanovi. Hovorca EFCC však následne doplnil tieto údaje o ďalších 39 Filipíncov, desať Číňanov a dvoch občanov Kazachstanu. Dodal, že obdobné deportácie sú plánované aj v nasledujúcich dňoch.
EFCC zverejnil v súvislosti s deportáciami fotografie Ázijčanov - mužov s rúškami na tvárach, ako čakajú v rade pri odbavovacích prekážkach na letisku.
Deportovaní patria k 792 domnelým kyberzločincom, ktorých zadržali v decembri 2024 pri operácii v bohatej štvrti nigérijského mesta Lagos. Prinajmenšom 192 z týchto zadržaných boli cudzinci, z toho 148 Číňanov.
Nigéria, ktorá je najľudnatejšou africkou krajinou, má povesť akéhosi raja internetových podvodníkov, v miestnom slangu označovaných ako „Yahoo Boys“.
EFCC v ostatnom čase odhalil niekoľko úkrytov, kde sa mladíci zaúčajú do takýchto podvodov. Podľa EFCC verbovali zahraničné gangy nigérijských komplicov, aby prostredníctvom tzv. phishingových podvodov vyhľadávali na internete svoje obete. Od tých sa snažia vylákať peniaze, či už bankovým prevodom, alebo získať ich citlivé osobné informácie ako napríklad heslá. Terčom takýchto podvodov sú väčšinou Američania, Kanaďania, Mexičania či Európania.
Odborníci varujú, že v Nigérii sa usadili zahraničné „syndikáty kyberzločincov“, ktoré zneužívajú jej v tomto smere slabé bezpečnostné systémy.
