Nigéria dostala od USA štyri milióny dávok vakcín proti koronavírusu

Abuja 1. augusta (TASR) - Do Nigérie dorazili v nedeľu štyri milióny dávok vakcín proti koronavírusu od spoločnosti Moderna, ktoré krajina dostala od Spojených štátov. Krajina v súčasnosti bojuje s treťou vlnou pandémie, informovala agentúra AFP.



Vakcíny do Nigérie priviezli dvoma lietadlami, ktoré na letisku v nigérijskom hlavnom meste Abuja privítali v mene Nigérie predstavitelia Detského fondu OSN (UNICEF).



Išlo o druhú dodávku protikoronavírusových vakcín do tejto najľudnatejšej africkej krajiny. Prvú dodávku štyroch miliónov dávok vakcín dostala krajina od programu COVAX v marci. Nigéria, v ktorej žije približne 210 miliónov ľudí, použila túto prvú dodávku na odštartovanie svojho očkovacieho programu.



Cieľom globálnej iniciatívy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) COVAX je zabezpečiť spravodlivý prístup k cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19. Zameriava sa pritom najmä na krajiny s nízkym príjmom. Celkovo bolo v rámci tejto iniciatívy doručených už 80 miliónov vakcín.



Odborníci sa však obávajú, že nákazlivejší variant delta môže spôsobiť zadržanie dodávok vakcín pre chudobnejšie krajiny, ak mnoho západných štátov začne svojim obyvateľom ponúkať aj tretiu dávku vakcíny.



Koronavírusom sa v Nigérii od začiatku pandémie nakazilo takmer 174.000 ľudí, krajina zároveň eviduje 2149 obetí. Predpokladá sa však, že skutočné čísla môžu byť oveľa vyššie, a to najmä pre nízky počet testov vykonaných v krajine, vysvetľuje AFP. Variant delta v Nigérii prvýkrát zaznamenali v júli.