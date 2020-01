Militanti zaútočili na mesto Monguno a zabili 20 vojakov

Maiduguri 9. januára (TASR) - Najmenej 20 vojakov bolo zabitých a približne 1000 civilistov prišlo o strechu nad hlavou pri útoku militantov na mesto Monguno v štáte Borno ležiacom na severovýchode Nigérie. Uviedla to vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na svedkov a zdroje z prostredia armády.



Militanti vstúpili do Monguna v utorok večer predstierajúc, že sú vojenský konvoj. Potom zaútočili na vojakov v priamo v meste a zničili tam najmenej 750 domov.



Hovorca nigérijskej armády sa k útoku bezprostredne nevyjadril.



K zodpovednosti za útok sa prostredníctvom agentúry Amák, spriaznenej s islamistami, prihlásila regionálna odnož džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) — Islamský štát v provincii Západná Afrika (ISWAP), ktorý sa v roku 2016 oddelil od nábožensko-extrémistickej organizácie Boko Haram. Odvtedy podniká v štáte Borno časté útoky.



Jeden z militantov odpálil po vstupe do mesta auto naložené výbušninami. Skupina tiež uviedla, že pred odchodom z mesta sa zmocnili jedného vozidla, zbraní a streliva.



Z mesta Monguno už doposiaľ v dôsledku bojov utiekli tisícky ľudí a žijú roztrúsené v štáte Borno. Medzinárodná humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) varovala, že mnohí z nich majú obmedzený prístup k vode, potravinám či hygienickým zariadeniam.



V oblasti okrem ISWAP pôsobí aj extrémistická skupina Boko Haram, ktorá od roku 2009 na prevažne moslimskom severovýchode Nigérie bojuje za vytvorenie islamského štátu. Kým ISWAP útočí najmä na nigérijské bezpečnostné sily, Boko Haram sa pri svojich útokoch zameriava najmä na tzv. mäkké ciele.