Nigéria: Niekoľkým rukojemníkom, ktorých uniesli, sa podarilo utiecť

Kano 22. júna (TASR) - Niekoľkým rukojemníkom, ktorých koncom mája uniesli ozbrojenci priamo zo školy v nigérijskom štáte Niger, sa podarilo utiecť, informovala v utorok agentúra AFP.



"Môžem potvrdiť, že 15 rukojemníkov utieklo svojim únoscom. Utiekli tak, že sa vykradli z domu, v ktorom boli držaní po tom, ako únoscovia zabudli zamknúť dvere. Boli bití a psychicky týraní," uviedol Abubakar Alhassan, riaditeľ islamskej školy, z ktorej boli deti unesené.



Utiecť sa podarilo trom učiteľom a niekoľkým deťom vrátane jedného sedemročného dievčaťa, píše AFP. Všetci sa podľa Alhassana stretli so svojimi rodinami.



Deti a učitelia boli unesení 30. mája, keď do ich školy vpadlo asi 200 ozbrojených motorkárov, ktorým sa podarilo uniesť až 136 žiakov a niekoľko učiteľov. Únoscovia neskôr prepustili 11 žiakov, ktorí by nezvládli dlhší pochod.



Ozbrojené gangy terorizujú obyvateľov severozápadnej a strednej Nigérie rabovaním miest a dedín, kradnutím dobytka a bratím ľudí ako rukojemníkov. Útočníci v poslednej dobe stupňujú útoky aj na školy, pri ktorých unášajú stovky študentov v snahe získať výkupné od ich rodín a tamojších úradov.



Takéto útoky nie sú ideologicky motivované, avšak v Nigérii narastajú obavy z toho, že sa medzi útočníkov začínajú infiltrovať džihádisti pôsobiaci na severovýchode krajiny.