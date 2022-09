Odbory v Nigérii hrozia štrajkom, ak sa nezakročí proti zlodejom ropy

Abuja 9. septembra (TASR) - Nigérijská odborová organizácia pracovníkov v ropnom priemysle pohrozila štrajkom, ak vláda tvrdo nezakročí proti krádežiam ropy priamo z potrubí. Okrem ohrozenia zamestnancov to znižuje export palív o státisíce ton ročne. TASR informuje na základe správy Reuters.



Odborový zväz pracovníkov v ropnom a plynárenskom priemysle PENGASSAN vo štvrtok zorganizoval masové zhromaždenia po celej krajine. Požaduje, aby vláda čo najtvrdšie zakročila proti zločineckým gangom, ktoré vo veľkom navŕtavajú ropovody.



"Priamo to ohrozuje životy našich členov," povedal prezident PENGASSAN-u Festus Osifo. Ak vláda ani po protestoch odborárov nezakročí, sú rozhodnutí prestať pracovať. Zlodeji sú však podľa Osifa dokonale organizovaní a členom odborov sa telefonicky vyhrážajú, aby nezatvárali potrubia.



Osifo povedal, že metódy navŕtavania potrubí sú mimoriadne sofistikované na to, aby boli prácou len bežných zlodejov, a preto by proti nim mali zakročiť bezpečnostné služby. Hovorca štátnej ropnej spoločnosti NNPC, ani hovorcovia nigérijského námorníctva a armády požiadavku odborárov zatiaľ nekomentovali.



Nigérijský prezident Muhammadu Buhari v minulosti vyzval bezpečnostné služby na zákrok, pretože krádeže ropy "mimoriadne ovplyvňujú príjmy krajiny". NNPC minulý mesiac najala na ochranu ropovodov viacero spoločností vrátane tých, ktoré sú prepojené na bývalých militantov.



Nigéria je najväčší africký producent ropy. Celosvetovo je na 14. mieste, v posledných rokoch však jej produkcia klesá. Podľa úradov zlodeji len za prvý štvrťrok 2022 spôsobili na ropovodoch škodu za jednu miliardu dolárov. Niektoré ropné polia sú zatvorené a ropná spoločnosť Shell má svoj kľúčový ropovod od júna vyradený z činnosti.