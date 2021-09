Ozbrojenci vtrhli do väznice v Nigérii a vyslobodili 240 väzňov

Abuja 13. septembra (TASR) - Ťažko ozbrojení militanti vtrhli v noci na pondelok do väznice v štáte Kogi v strednej časti Nigérie a vyslobodili 240 väzňov. Oznámila to väzenská správa.



Doposiaľ nebolo bezprostredne známe, o akých ozbrojencov išlo, stredná a severozápadná časť Nigérie je však už roky vystavená teroru zo strany zločineckých skupín, píše agentúra AFP.



Podľa predstaviteľov väznice sa väčší počet útočníkov v nedeľu neskoro večer dostal do prestrelky s ozbrojenou strážou väznice. Ozbrojenci vnikli do budovy väzenského zariadenia, v ktorom sa nachádzalo 294 väzňov vrátane 224 osôb, ktoré čakali na súdny proces. Pri útoku prišlo o život 12 členov bezpečnostných zložiek. Po utečencoch sa v pondelok začalo pátranie, píše AFP.



Rozsiahle úniky z väzníc v Nigérii nie sú zriedkavosťou. Džihádistická skupina Boko Haram, ktorá v roku 2009 začala povstanie na severovýchode Nigérie, často útočí na väznice s cieľom oslobodzovať väzňov. Nigérijské bezpečnostné zložky sú navyše často označované za preťažené. Tento rok zahynulo v regióne najmenej 127 policajtov a členov bezpečnostných síl.