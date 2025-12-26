< sekcia Zahraničie
Nigéria poskytla USA informácie pred útokmi na militantov z IS
O útokoch vo štvrtok informoval šéf Bieleho domu Donald Trump.
Autor TASR
Abuja 26. decembra (TASR) - Nigéria v piatok potvrdila, že poskytla Spojeným štátom spravodajské informácie o džihádistoch pred útokmi amerických síl proti militantom Islamského štátu (IS) na severozápade africkej krajiny. Naznačila tiež ďalšie údery, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
O útokoch vo štvrtok informoval šéf Bieleho domu Donald Trump. Zdôvodnil ich masovým vraždením kresťanov. „Nigéria poskytla spravodajské informácie,“ oznámil nigérijský minister zahraničných vecí Yusuf Tuggar. Doplnil, že pred útokom dvakrát telefonoval s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.
Nigérijský minister označil rokovania za „rozsiahle“ a doplnil, že prezident Bola Tinubu dal „zelenú“ útokom. Podľa neho budú údery pokračovať ako „prebiehajúci proces“ a zapoja sa do nich aj ďalšie krajiny. Uviedol to bez ďalších podrobností. Trump vo štvrtok tiež varoval, že ďalšie zásahy budú nasledovať, ak militanti budú pokračovať v útokoch na kresťanov.
Tuggar zdôraznil, že prístup Nigérie v boji proti terorizmu nezávisí od náboženstva obetí: „Či už sú moslimovia, alebo kresťania, a bez ohľadu na druh terorizmu.“
Minulý mesiac Trump nariadil americkému ministerstvu obrany, aby pripravilo potenciálnu vojenskú operáciu v Nigérii v reakcii na správy o prenasledovaní kresťanov. Rezort diplomacie následne oznámil, že obmedzí víza pre Nigérijčanov a ich rodinných príslušníkov zapojených do násilia a masových vrážd. Podľa americkej armády bolo počas štvrtkových útokov v štáte Sokoto zabitých „niekoľko teroristov IS“.
