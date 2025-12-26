< sekcia Zahraničie
Nigéria potvrdila útok Spojených štátov na „teroristické ciele
Vyjadrenie Nigérie prišlo len krátko po tom, ako Trump na platforme Truth Social oznámil, že americké ozbrojené sily zasiahli proti jednotkám IS v severozápadnej časti tejto africkej krajiny.
Autor TASR
Abuja 26. decembra (TASR) - Nigérijské ministerstvo zahraničných vecí v piatok v skorých ranných hodinách potvrdilo, že Spojené štáty zaútočili na „teroristické ciele“ v severozápadnej časti krajiny po tom, ako americký prezident Donald Trump informoval o operácii proti militantom z džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Nigérijské orgány naďalej spolupracujú s medzinárodnými partnermi, vrátane Spojených štátov amerických, v oblasti bezpečnosti a pri riešení pretrvávajúcej hrozby terorizmu a násilného extrémizmu,“ uviedol rezort diplomacie v oficiálnom vyhlásení.
„To viedlo k presným úderom (USA) na teroristické ciele v Nigérii prostredníctvom leteckých útokov“, dodalo ministerstvo.
Vyjadrenie Nigérie prišlo len krátko po tom, ako Trump na platforme Truth Social oznámil, že americké ozbrojené sily zasiahli proti jednotkám IS v severozápadnej časti tejto africkej krajiny. Šéf Bieleho domu zároveň prisľúbil ďalšie útoky, ak militanti budú aj naďalej útočiť na tamojších kresťanov.
„Nigérijské orgány naďalej spolupracujú s medzinárodnými partnermi, vrátane Spojených štátov amerických, v oblasti bezpečnosti a pri riešení pretrvávajúcej hrozby terorizmu a násilného extrémizmu,“ uviedol rezort diplomacie v oficiálnom vyhlásení.
„To viedlo k presným úderom (USA) na teroristické ciele v Nigérii prostredníctvom leteckých útokov“, dodalo ministerstvo.
Vyjadrenie Nigérie prišlo len krátko po tom, ako Trump na platforme Truth Social oznámil, že americké ozbrojené sily zasiahli proti jednotkám IS v severozápadnej časti tejto africkej krajiny. Šéf Bieleho domu zároveň prisľúbil ďalšie útoky, ak militanti budú aj naďalej útočiť na tamojších kresťanov.