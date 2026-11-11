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Nigéria pred voľbami vymazala z registra 1,6 milióna voličov
Komisia uviedla, že prevažná väčšina záznamov bola odstránená z dôvodu neplatnej registrácie, zatiaľ čo niekoľko stoviek patrilo osobám, u ktorých bolo potvrdené úmrtie.
Autor TASR
Abuja 11. novembra (TASR) - Nigérijská volebná komisia v utorok oznámila, že zo svojho registra vymazala viac než 1,6 milióna záznamov voličov pre „nezrovnalosti“. V tejto súvislosti identifikovala 54 spoluvinníkov z radov vlastných zamestnancov. Stalo sa tak len niekoľko mesiacov pred všeobecnými voľbami, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Komisia uviedla, že prevažná väčšina záznamov bola odstránená z dôvodu neplatnej registrácie, zatiaľ čo niekoľko stoviek patrilo osobám, u ktorých bolo potvrdené úmrtie.
Už v októbri avizovala, že register vyčistí. Reagovala tak na obvinenia, že niektoré mená a fotografie na zozname boli vygenerované umelou inteligenciou. V tom čase uviedla, že „bol identifikovaný a označený určitý počet podozrivých registračných záznamov na ďalšie preskúmanie“.
V utorok komisia spresnila, že „preskúmala podozrenia z viacnásobných registrácií, neobvyklé registračné vzorce, zámeny fotografií a nezrovnalosti v registračných transakciách“. Nešpecifikovala však, či alebo akým spôsobom mohla byť v preverených prípadoch použitá umelá inteligencia.
Obavy z možného využitia umelej inteligencie na manipuláciu volieb prehlbujú dlhoročnú nedôveru v najľudnatejšej africkej krajine, kde boli predchádzajúce hlasovania poznačené násilím, falšovaním výsledkov a zastrašovaním. Volebná účasť vo voľbách v roku 2023 dosiahla iba 27 percent.
Predseda volebnej komisie Joash Amupitan vo vyhlásení uviedol, že 54 úradníkov v desiatich štátoch bolo identifikovaných ako „spoluvinníci“ na týchto nezrovnalostiach. Čelia disciplinárnemu konaniu a možnému stíhaniu.
„Komisia zistila prípady, keď určití pracovníci registra zámerne obchádzali zavedené registračné postupy a zneužívali ustanovenia určené pre výnimočné registračné okolnosti, vrátane osôb so zdravotným postihnutím,“ povedal Amupitan.
Vyše 103 miliónov Nigérijčanov má právo hlasovať 16. januára v prezidentských a parlamentných voľbách, po ktorých budú vo februári nasledovať voľby štátnych guvernérov a členov miestnych zhromaždení, pripomína AFP.
Nadchádzajúce voľby budú kľúčovým testom pre volebnú komisiu a jej predsedu, ktorý sa ujal funkcie v októbri 2025. Komisia totiž dlhodobo čelí rozsiahlej nedôvere verejnosti, ktorú ešte posilňujú obvinenia z volebných podvodov, technické problémy a pochybnosti o dôveryhodnosti celého procesu.
Komisia uviedla, že prevažná väčšina záznamov bola odstránená z dôvodu neplatnej registrácie, zatiaľ čo niekoľko stoviek patrilo osobám, u ktorých bolo potvrdené úmrtie.
Už v októbri avizovala, že register vyčistí. Reagovala tak na obvinenia, že niektoré mená a fotografie na zozname boli vygenerované umelou inteligenciou. V tom čase uviedla, že „bol identifikovaný a označený určitý počet podozrivých registračných záznamov na ďalšie preskúmanie“.
V utorok komisia spresnila, že „preskúmala podozrenia z viacnásobných registrácií, neobvyklé registračné vzorce, zámeny fotografií a nezrovnalosti v registračných transakciách“. Nešpecifikovala však, či alebo akým spôsobom mohla byť v preverených prípadoch použitá umelá inteligencia.
Obavy z možného využitia umelej inteligencie na manipuláciu volieb prehlbujú dlhoročnú nedôveru v najľudnatejšej africkej krajine, kde boli predchádzajúce hlasovania poznačené násilím, falšovaním výsledkov a zastrašovaním. Volebná účasť vo voľbách v roku 2023 dosiahla iba 27 percent.
Predseda volebnej komisie Joash Amupitan vo vyhlásení uviedol, že 54 úradníkov v desiatich štátoch bolo identifikovaných ako „spoluvinníci“ na týchto nezrovnalostiach. Čelia disciplinárnemu konaniu a možnému stíhaniu.
„Komisia zistila prípady, keď určití pracovníci registra zámerne obchádzali zavedené registračné postupy a zneužívali ustanovenia určené pre výnimočné registračné okolnosti, vrátane osôb so zdravotným postihnutím,“ povedal Amupitan.
Vyše 103 miliónov Nigérijčanov má právo hlasovať 16. januára v prezidentských a parlamentných voľbách, po ktorých budú vo februári nasledovať voľby štátnych guvernérov a členov miestnych zhromaždení, pripomína AFP.
Nadchádzajúce voľby budú kľúčovým testom pre volebnú komisiu a jej predsedu, ktorý sa ujal funkcie v októbri 2025. Komisia totiž dlhodobo čelí rozsiahlej nedôvere verejnosti, ktorú ešte posilňujú obvinenia z volebných podvodov, technické problémy a pochybnosti o dôveryhodnosti celého procesu.