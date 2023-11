Nigéria prepustila vyše štyri tisíc väzňov, lebo sú preplnené väznice

Lagos 19. novembra (TASR) - Nigérijský minister vnútra Olubunmi Tunji-Ojo oznámil, že v snahe riešiť preplnenosť väzníc v krajine prepustia vyše štyri tisíc väzňov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Včera sme oznámili prepustenie 4 068 z 80.804 väzňov v našich 253 nápravných zariadeniach na celoštátnej úrovni, ktorí boli vo väzbe pre ich neschopnosť zaplatiť pokuty," napísal Olubunmi Tunji-Ojo v sobotu na platforme X (predtým Twitter). Vyhlásil to po návšteve záchytného centra Kuje neďaleko hlavného mesta Abuja.



Hovorca ministerstva vnútra pre agentúru AFP povedal, že prepustení boli "len väzni, ktorých pokuty nepresahujú jeden milión nairov (asi 1.100 eur)." Zároveň boli odpustené pokuty v celkovej výške 585 miliónov nairov (639.000 eur).



Ide o súčasť snahy nigérijského prezidenta Bola Ahmeda Tinubu na odľahčenie preplnených nigérijských väzníc. Do funkcie bol zvolený začiatkom tohto roka,



Tinubu sa po nástupe k moci zameriava na zavedenie nových postupov do väzenského systému. Podľa Organizácie Spojených národov dosahuje preplnenosť nigérijských väzníc 147 percent, pričom ľudia vo väzbe môžu často čakať roky, kým budú súdení.