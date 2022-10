Prevrátenie lode pri záplavách v Nigérii neprežilo najmenej 76 ľudí

Abuja 10. októbra (TASR) - Na najmenej 76 sa zvýšil počet obetí nehody na rieke Niger v južnej Nigérii v štáte Anambra, kde sa v nedeľu pri silných záplavách prevrátila loď s 85 ľuďmi na palube. V pondelok o tom informovali miestni predstavitelia. TASR správu prevzala zo stanice BBC.



Medzi obeťami nešťastia boli aj ženy a deti, ktoré sa snažili dostať do bezpečia po tom, čo ich obydlia zaplavila voda.



Nigérijský prezident Muhammadu Buhari vyjadril rodinám obetí sústrasť a nariadil celoštátne prešetrenie bezpečnostných opatrení tamojšej lodnej dopravy. Dodal tiež, že záchranné zložky musia urobiť všetko pre to, aby našli ostatných nezvestných pasažierov.



Podľa šéfa tamojších záchranných zložiek je však hladina vody privysoká na to, aby sa dali bezpečne realizovať pátracie a záchranné akcie.



K nehode došlo v piatok okolo poludnia miestneho času, keď lodi zlyhal motor.



Anambra patrí medzi 29 z 36 zväzových štátov Nigérie, ktoré tento rok postihli silné záplavy. Voda odplavila domy, úrodu a cesty a zasiahla najmenej pol milióna ľudí.