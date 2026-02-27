< sekcia Zahraničie
Nigéria stanovila nový termín volieb prezidenta
Strany majú teraz čas na nominovanie svojich kandidátov v období od 23. apríla do 30. mája 2026.
Autor TASR
Lagos 27. februára (TASR) - Nigérijská volebná komisia vo štvrtok oznámila, že prezidentské voľby v krajine sa uskutočnia 16. januára 2027. Pôvodný termín - 20. februára - totiž kritizovala moslimská komunita, pretože sa zhodoval s pôstnym mesiacom ramadán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Posledné prezidentské voľby v roku 2023 vyhral Bola Tinubu, o ktorom je už známe, že sa v budúcoročných voľbách bude uchádzať o svoje druhé funkčné obdobie.
Tinubu bol zvolený už v prvom kole s približne 36 percentami hlasov a porazil tak bývalého viceprezidenta Atiku Abubakarovi a Petera Obiho, ktorý sa bude tentoraz opäť uchádzať o prezidentský úrad.
Úradujúci prezident minulý týždeň podpísal zákon, ktorý umožňuje online zverejňovanie volebných výsledkov v reálnom čase. Tento zákon bol prijatý po tlaku a protestoch verejnosti hornou komorou parlamentu.
Nezávislá národná volebná komisia (INEC) v posledných desiatich rokoch zaviedla technológie, ktoré mali zabezpečiť hodnovernosť volebných výsledky. Napriek tomu verejnosť stále dôveruje výsledkom len čiastočne a po voľbách sú časté súdne spory.
Voľby v Nigérii zvyčajne sprevádzajú obavy o bezpečnosť v štátoch, kde sú bašty islamistov a zločineckých gangov, ako aj technické problémy súvisiace napr. so zlým pripojením na internet vo vidieckych oblastiach.
