Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. február 2026Meniny má Alexander
< sekcia Zahraničie

Nigéria stanovila nový termín volieb prezidenta

.
Na snímke Nigéria. Foto: TASR/AP

Strany majú teraz čas na nominovanie svojich kandidátov v období od 23. apríla do 30. mája 2026.

Autor TASR
Lagos 27. februára (TASR) - Nigérijská volebná komisia vo štvrtok oznámila, že prezidentské voľby v krajine sa uskutočnia 16. januára 2027. Pôvodný termín - 20. februára - totiž kritizovala moslimská komunita, pretože sa zhodoval s pôstnym mesiacom ramadán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Strany majú teraz čas na nominovanie svojich kandidátov v období od 23. apríla do 30. mája 2026.

Posledné prezidentské voľby v roku 2023 vyhral Bola Tinubu, o ktorom je už známe, že sa v budúcoročných voľbách bude uchádzať o svoje druhé funkčné obdobie.

Tinubu bol zvolený už v prvom kole s približne 36 percentami hlasov a porazil tak bývalého viceprezidenta Atiku Abubakarovi a Petera Obiho, ktorý sa bude tentoraz opäť uchádzať o prezidentský úrad.

Úradujúci prezident minulý týždeň podpísal zákon, ktorý umožňuje online zverejňovanie volebných výsledkov v reálnom čase. Tento zákon bol prijatý po tlaku a protestoch verejnosti hornou komorou parlamentu.

Nezávislá národná volebná komisia (INEC) v posledných desiatich rokoch zaviedla technológie, ktoré mali zabezpečiť hodnovernosť volebných výsledky. Napriek tomu verejnosť stále dôveruje výsledkom len čiastočne a po voľbách sú časté súdne spory.

Voľby v Nigérii zvyčajne sprevádzajú obavy o bezpečnosť v štátoch, kde sú bašty islamistov a zločineckých gangov, ako aj technické problémy súvisiace napr. so zlým pripojením na internet vo vidieckych oblastiach.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja